Australië beboet Samsung voor misleidende reclame waterdichte telefoons

Samsung krijgt in Australië een boete van omgerekend ongeveer negen miljoen euro voor misleidende reclame voor zijn telefoons. De advertenties lieten de telefoons werkend zien in de zee en in zwembaden, maar volgens de fabrikant zijn de telefoons daar niet geschikt voor.

Samsung maakte de reclame op sociale media voor onder meer de Galaxy S7-telefoons en Galaxy Note 8, zegt de consumentenautoriteit Australian Competition and Consumer Commission. Die telefoons hebben een IP-rating voor waterdichtheid, maar zijn volgens de kleine letters van Samsung niet bruikbaar in de zee of in zwembaden. Dat levert risico op voor de laadpoort, zeker als gebruikers zouden proberen de telefoon op te laden terwijl die nog nat was.

De advertenties liepen van maart 2016 tot oktober 2018, zo zegt de organisatie. De ACCC diende drie jaar geleden al een klacht in over de reclames. De Australische federale rechtbank gaf de ACCC gelijk en legde een boete op van 14 miljoen Australische dollar, omgerekend momenteel ongeveer 9,2 miljoen euro.

Een van de advertenties laat onder meer iemand zien die een toestel zittend onder water gebruikt, een andere advertentie spreekt onder meer over het 'vastleggen van je surfsessie op zee'. Samsung maakt zijn toestellen waterdicht door het gebruik van lijm tussen de voorkant, rand en achterkant en door punten waar water kan binnendringen, zoals de simsleuf en de USB-poort, af te dekken met een rubberen rand. Er zit geen garantie op. Samsung heeft nog niet gereageerd op de aanklacht.

Vijf jaar geleden gaf Sony geld terug aan klanten van Xperia-smartphones met waterschade als onderdeel van een schikking in een Amerikaanse classactionzaak. Sony adverteerde in het verleden met de werking van sommige smartphones onder water, maar heeft in 2015 geadviseerd om 'waterdichte' Xperia-toestellen niet onder water te gebruiken, ook niet als dat volgens het ip68-certificaat kon.