Vivo toont concept-smartphone waarvan vrijwel hele scherm vingerafdrukscanner is

Vivo heeft zijn concept-telefoon Apex 2019 gepresenteerd. De smartphone, die niet echt in de verkoop zal gaan, heeft een vingerafdrukscanner die achter vrijwel het hele scherm zit, in plaats van achter een gedeelte ervan. Ook heeft de behuizing geen knoppen of poorten.

Vivo heeft de usb-poort op de behuizing vervangen door MagPort, een magnetische poort voor laden en dataoverdracht, zegt de fabrikant. Daarmee leunt de telefoon niet op mobiele netwerken voor dataoverdracht en draadloos laden voor opladen, zoals de Zero-smartphone die concurrent Meizu woensdag toonde.

De Apex 2019 heeft geen frontcamera en heeft een behuizing die helemaal gemaakt is van glas, zonder metalen rand. Dat moet de smartphone een futuristisch uiterlijk geven. Vivo heeft de knoppen vervangen door capacitieve oppervlakken met drukgevoeligheid.

De vingerafdrukscanner beslaat vrijwel het hele scherm, claimt de fabrikant. De afbeeldingen lijken te tonen dat alleen de uiterste randen niet kunnen dienen als vingerafdrukscanner. Het gaat om een optische scanner, net als huidige vingerafdrukscanners achter het scherm. Software neemt de vinger waar voordat die het scherm raakt en laat de pixels alvast licht geven om zo de vingerafdruk te kunnen scannen.

De Apex 2019 zal niet op de markt komen, maar Vivo kwam enkele maanden na het Apex-concept vorig jaar wel met de Nex, een smartphone die veel van de functies overnam. Het is onbekend of dat nu ook zal gebeuren.