Eerste telefoon van Vivo-submerk iQOO krijgt Snapdragon 855 en 12GB ram

Vivo-submerk iQOO heeft zijn eerste, gelijknamige telefoon getoond. De iQOO komt met een Snapdragon 855-soc, maximaal 12GB ram en een 6,4"-oledscherm. De smartphone is meteen beschikbaar in China en wordt mogelijk ook internationaal uitgebracht.

Volgens de Vivo-website is de iQOO beschikbaar in vier varianten. De basisversie heeft 6GB ram met 128GB flashopslag, daarna komen twee versies met 8GB ram en 128GB of 256GB opslag. De duurste variant heeft 12GB ram met 256GB opslag.

Alle modellen krijgen een 6,4"-oledscherm met een resolutie van 2340x1080 pixels. Het scherm heeft een druppelvormige inkeping, daarin zit een 12-megapixelcamera. De vingerafdrukscanner is achter het scherm verwerkt.

Achterop zitten drie camera's. De primaire camera heeft een 12-megapixelsensor, de Sony IMX363. Verder is er een 13-megapixelcamera aanwezig met een groothoeklens die beeldhoek heeft van 120 graden. De derde camera is een 2-megapixelsensor die wordt gebruikt voor een scherptediepte-effect.

Het toestel heeft nfc en draait op Funtouch OS 9, dat is gebaseerd op Android 9.0.

De accu heeft een capaciteit van 4000mAh. Met uitzondering van het 6GB-basismodel kan de iQOO op 44W snelladen. Daarmee zou het vijftien minuten duren om de accu voor de helft vol te krijgen. Voor een volle accu moet er een half uur langer worden gewacht. De achterkant van de iQOO is gemaakt van glas en heeft een ledstrip die als notificatielicht kan dienen.

Vivo richt de iQOO op gamers en daarom krijgt het toestel twee capacitieve schouderknoppen en een vapor chamber om de temperatuur binnen de perken te kunnen houden. Optioneel is er een controller beschikbaar waar de telefoon ingeklemd kan worden.

De iQOO is vanaf vrijdag in China te koop, het basismodel kost 2998 yuan, omgerekend met btw is dat ongeveer 475 euro. Het topmodel kost 4298 yuan, omgerekend met btw is dat zo'n 681 euro. Volgens Engadget heeft het merk ook plannen om de iQOO-telefoons 'op een gegeven moment' in andere werelddelen uit te brengen.