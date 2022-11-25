Vivo-submerk iQOO brengt Neo7 SE in december uit in China

Het Chinese iQOO, wat een submerk van Vivo is, brengt op 2 december de iQOO Neo7 SE uit. Officiële specs zijn nog niet bekend, maar het is mogelijk het eerste toestel met een MediaTek Dimensity 8200-soc. Ook heeft het mogelijk een 6,78"-amoledscherm en 120Hz-beeldverversing.

iQOO Neo7 SE

De MediaTek Dimensity 8200-soc is de opvolger van de Dimensity 8100 die in maart verscheen en heeft volgens 91Mobiles een 3,1GHz A78-prime core, twee 3GHz A78-performance cores en vier 2GHz A55-efficiency cores. Er zou bij de iQOO Neo7 SE 12GB geheugen aanwezig zijn en 256GB opslag. Verder draait het toestel waarschijnlijk op Android 13. Het toestel zou daarnaast een 6,87"-amoledscherm hebben met een resolutie van 2400x1080 pixels en een verversingssnelheid van 120Hz.

Mogelijk heeft de iQOO Neo7 SE daarnaast een 5000mAh-accu en ondersteunt het toestel 120W-snelladen. Ook is er een 32-megapixelfrontcamera aanwezig, verwerkt in een gat in het scherm. De andere camera's bestaan volgens de laatste geruchten uit een primaire lens van 64 megapixel, een 2-megapixelportretsensor en een 2-megapixelmacrocamera.

Op 2 december wordt ook de iQOO 11-serie verwacht in China. Ook dit toestel zou een laadvermogen van 120W krijgen. De iQOO 11 zou ook een 6,78"-display hebben, maar dan met een beeldverversing van 144Hz en een resolutie van 1440x3120 pixels. Dit toestel wordt verwacht met de Snapdragon 8 Gen 2-soc van Qualcomm.

Net als andere toestellen van iQOO zullen de Neo7 SE en iQOO 11-serie waarschijnlijk niet in Europa verkrijgbaar zijn. Het is nog niet bekend wat de toestellen kosten.

Door Sabine Schults

Redacteur

Feedback • 25-11-2022 17:10 12

25-11-2022 • 17:10

12

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Reacties (12)

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EmbarrassedBit 26 november 2022 01:45
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[Reactie gewijzigd door EmbarrassedBit op 22 juli 2024 14:43]

Floris99 25 november 2022 19:58
Ik hoop dat men realiseert dat je bij het gebruik van Chinese telefoons de Chinese Communistische Partij toegang geeft tot al je data. Eigenlijk zou de EU dit soort elektronica moeten verbieden.
EmbarrassedBit @Floris9925 november 2022 20:21
Je mag er natuurlijk niet op wijzen dat de Amerikanen PRISM etc. hebben, want dan plakt men daar het label "whataboutism" op. En wanneer iemand zo'n term op je argument kan plakken, dan betekent dat blijkbaar dat het geen geldig argument is, zover is de publieke rede vandaag de dag aangetast door de logica van online owns en counter-owns.

Desondanks blijft het een perfect geldig argument. Plus: wat China denkt over je meningen, heeft weinig tot geen gevolgen voor westerlingen die nooit naar China gaan. Wat je daarentegen over Trump en zijn buitenlandse bewonderaars schrijft, en bewaard wordt op servers voor of van Amerikaanse bedrijven (minstens aan de kant van je gesprekspartner indien niet aan jou kant) kan wel degelijk gevolgen voor je hebben wanneer hier gelijkgestemde rechts-autoritaire regimes aan de macht komen.

[Reactie gewijzigd door EmbarrassedBit op 22 juli 2024 14:43]

Z100 @EmbarrassedBit26 november 2022 00:35
Plus: wat China denkt over je meningen, heeft weinig tot geen gevolgen voor westerlingen die nooit naar China gaan.
Nog niet nee. Totdat ze net zo verstrengelt zijn in onze economieën. Soft power wordt hard power. Let maar op. En als je Chinese mobieltjes koopt, draag je hier direct aan bij. Je ziet het al dat als Ping ons land bezoekt, dat wij schermen moeten plaatsen om hem letterlijk af te schermen van zijn eigen (ex) bevolking die tegen hem protesteren. Je ziet al bijvoorbeeld dat soft power hard wordt in Africa, die weer een nieuwe koloniemeester hebben.

Ik typ dit op een Xiaomi, maar mijn volgende toestel wordt een Samsung of Apple. Ik hoop dat Apple, Samsung, Foxconn en toeleveranciers vaart maken met de migratie van productie naar Vietnam en India.
EmbarrassedBit @Z10026 november 2022 01:46
Nog niet nee. Totdat ze net zo verstrengelt zijn in onze economieën. Soft power wordt hard power. Let maar op. En als je Chinese mobieltjes koopt, draag je hier direct aan bij.
Euhm, zowat al wat je kan kopen en niet dient om in je mond te steken, draagt bij aan de verstrengeling van de westerse en Chinese economieën. Waarom mobieltjes nu specifiek een probleem zijn ontgaat me.
Je ziet het al dat als Ping ons land bezoekt, dat wij schermen moeten plaatsen om hem letterlijk af te schermen van zijn eigen (ex) bevolking die tegen hem protesteren.
Dat landen buitenlandse staatshoofden op bezoek afschermen voor protestvoerders (uit hun eigen diaspora) is van alle tijden, en niet typisch voor de ene of de andere staatsvorm. Het bewijst niet dat een bepaald land weegt op de vrijheden van ingezetenen van een ander land.

(Vergeet ook, los van de intenties van die persoon waarop ik reageer, de herkomst van al deze anti-Chinese stemmingmakerij niet. In de V.S. hebben Team Links en Team Rechts elk hun eigen geopolitieke boemannen. Voor links is het Putin, voor rechts is het de "Chinese Communistische Partij". Meningen over die twee thema's zijn geloofsartikelen in een politiek-tribale cathechese, die volledig immuun zijn voor de empirische realiteit. Men is er van overtuigd dat de Chinese Communistische Partij de westerse politiek controleert op dezelfde manier dat een bepaalde jongerensubcultuur er op staat dat iedereen een bepaald merk schoenen moet dragen om er bij te horen. En aangezien wij in West-Europa via social media downstream van de V.S. zitten, worden dat op dezelfde manier geloofsartikelen voor Team Links en Team Rechts.)
Je ziet al bijvoorbeeld dat soft power hard wordt in Africa, die weer een nieuwe koloniemeester hebben.
Voorbeeld? Onder "hard power" versta ik het rechtstreeks ingrijpen in de binnenlandse aangelegenheden van een ander land.

Nu, dat de economische en geopolitieke macht van China toeneemt is een feit. Dat is onvermijdelijk en zelfs wenselijk, want China denkt in termen van concrete kosten en winsten, terwijl het westen denkt in termen van goedkope moralistische vibes ("One Love", "Geloof alle vrouwen", "Black Lives Matter",...) en gebakken lucht (Trump, Musk, crypto,...). Dat huidige tendensen zich zullen doorzetten blijft echter te bewijzen. Uiteindelijk is de westerse sinofobie niet per se een zaak kwestie van beweringen die elke band met de realiteit missen. Vaak bestaat sinofobie uit het promoten van voorspellingen omtrent wat China ooit misschien zou kunnen doen, terwijl men blind is voor het feit dat het eigen geopolitieke kamp nu reeds actief en openlijk vergelijkbare dingen doet. Zo ook in dit geval.

[Reactie gewijzigd door EmbarrassedBit op 22 juli 2024 14:43]

_Pussycat_ @EmbarrassedBit27 november 2022 00:00
China denkt in termen van concrete kosten en winsten, terwijl het westen denkt in termen van goedkope moralistische vibes
"Taiwan moet een onderdeel van China zijn, ongeacht wat het kost" past hier op welke manier in?

Trouwens waren dingen als de Irak-oorlog ook een gevolg van van denken dat het politiek en economisch lonend zou zijn.

En ook de russische invasies in Oekraïne waren het gevolg van denken dat het zich zou lonen voor rusland. En China ondersteunt die op dit moment omdat het lonend is.

Ik vind de Amerikaanse hegemonie niet goed maar zie voorlopig geen beter alternatief. Misschien kan de EU dat ooit worden maar dat zal nog erg lang duren.
EmbarrassedBit @_Pussycat_27 november 2022 00:23
Met denken op basis van "concrete kosten en wisten" bedoel ik materiële, en dus min of meer objectiveerbare, kosten en winsten. De meeste leden van het Politiek Bureau van het Centraal Comité van de Communistische Partij van China zijn dan ook ingenieurs. Geen extreem-rechtse paranoïde schizofrenen, geen linkse deugmensen, geen religieuze zeloten en geen neoliberalen die zich beroepen op het idee dat de markt het wel best kan oplossen zodat politici en ambtenaren niet hoeven te denken.

Putin is een aanhanger van het Russische kosmisme, een nationalistische Russische filosofie van het begin van de 20e eeuw waarin aan Rusland een unieke rol wordt toebedeeld in het redden van de mensheid en het faciliteren van de evolutie ervan naar een interstellaire beschaving (met sterke religieuze dimensie en o.l.v. Rusland uiteraard). Althans dat is wat hij probeert te suggereren via de boeken die hij zijn provinciegouverneurs de afgelopen jaren heeft aangeraden te lezen. Wat Putin echt gelooft weet je natuurlijk nooit. Ook was hij bevriend met wijlen Aleksandr Solzhenitsyn, een bekende criticus van zowel de goddeloze Sovjet-Unie als het westerse liberalisme. Met duidelijke antisemitische accenten overigens, een vaak geziene bijwerking van alles als onderdeel van een groot plan proberen te verklaren.

Al bij al lijkt het dus toch aannemelijk dat Putin iemand is in wiens hoofd heel wat zweverige ideeën aanwezig zijn. Moeilijk te vatten natuurlijk, want Russen zijn een volk waarvoor alle geschiedenis metafysische geschiedenis is, terwijl voor Nederlanders en Belgen alle geschiedenis seculiere geschiedenis is. Maar Putin is dus niet iemand die hoofdzakelijk denkt in termen van concrete kosten en winsten zoals de Communistische Partij van China dat doet. Xi Jinping gelooft niet dat de Han-Chinezen de taak hebben homo sapiens 2.0 te creëren.

En dat de Amerikanen in 2003 helemaal niet aan het denken waren toen ze Irak binnenvielen, en gewoon handelden uit blinde woede en (voor Bush zelf) evangelisch-Christelijke overtuiging (analoog aan Putin nu), hoeft geen betoog.

[Reactie gewijzigd door EmbarrassedBit op 22 juli 2024 14:43]

Gundam088 @Floris9926 november 2022 23:24
Weet jij dan de gevolgen van het instorten van het hele EU economie? Of hebt jij een fantastische plan om alleen Apple en Samsung te verkopen met baan behoud van al die Chinese bedrijven?
Floris99 @Advanced0327 november 2022 18:32
Uhm, ja?
Advanced03 @Floris9928 november 2022 09:45
Hypocriet
Floris99 @Advanced0328 november 2022 16:57
Want? Heb jij enig idee hoe het er in China aan toe gaat?

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