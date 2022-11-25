Vivo-submerk iQOO brengt Neo7 SE in december uit in China

Het Chinese iQOO, wat een submerk van Vivo is, brengt op 2 december de iQOO Neo7 SE uit. Officiële specs zijn nog niet bekend, maar het is mogelijk het eerste toestel met een MediaTek Dimensity 8200-soc. Ook heeft het mogelijk een 6,78"-amoledscherm en 120Hz-beeldverversing.

De MediaTek Dimensity 8200-soc is de opvolger van de Dimensity 8100 die in maart verscheen en heeft volgens 91Mobiles een 3,1GHz A78-prime core, twee 3GHz A78-performance cores en vier 2GHz A55-efficiency cores. Er zou bij de iQOO Neo7 SE 12GB geheugen aanwezig zijn en 256GB opslag. Verder draait het toestel waarschijnlijk op Android 13. Het toestel zou daarnaast een 6,87"-amoledscherm hebben met een resolutie van 2400x1080 pixels en een verversingssnelheid van 120Hz.

Mogelijk heeft de iQOO Neo7 SE daarnaast een 5000mAh-accu en ondersteunt het toestel 120W-snelladen. Ook is er een 32-megapixelfrontcamera aanwezig, verwerkt in een gat in het scherm. De andere camera's bestaan volgens de laatste geruchten uit een primaire lens van 64 megapixel, een 2-megapixelportretsensor en een 2-megapixelmacrocamera.

Op 2 december wordt ook de iQOO 11-serie verwacht in China. Ook dit toestel zou een laadvermogen van 120W krijgen. De iQOO 11 zou ook een 6,78"-display hebben, maar dan met een beeldverversing van 144Hz en een resolutie van 1440x3120 pixels. Dit toestel wordt verwacht met de Snapdragon 8 Gen 2-soc van Qualcomm.

Net als andere toestellen van iQOO zullen de Neo7 SE en iQOO 11-serie waarschijnlijk niet in Europa verkrijgbaar zijn. Het is nog niet bekend wat de toestellen kosten.