'Techbedrijf Yandex wil Rusland verlaten, ten gunste van banen in Nederland'

Het Russische techbedrijf Yandex, dat net als Google onder andere een zoekmachine en internetbrowser heeft, vertrekt mogelijk uit Rusland. Het bedrijf wil naar verluidt deels opereren vanuit Nederland en de Verenigde Staten. Dat moet in Nederland 50 tot 100 banen opleveren.

Volgens The New York Times maken de sancties die het Westen aan Rusland oplegt, het voor Yandex lastig om producten te ontwikkelen en te verbeteren. Het bedrijf zou zich vóór de inval van Rusland in Oekraïne hebben beziggehouden met zelfrijdende auto's, clouddiensten, online educatiesoftware en kunstmatige intelligentie. Vanwege sancties mogen westerse ondernemingen echter geen zaken doen met Rusland, waardoor de ontwikkeling van deze technologieën stilstaat. Yandex wil zich volgens de Amerikaanse krant opsplitsen en een aantal divisies verkopen.

Het bedrijf heeft naast een zoekmachine ook nog een browser, een maaltijdbezorgdienst en een taxidienst. Het zou deze divisies en de naam Yandex willen verkopen om vervolgens met de vier nieuwere technologieën buiten Rusland verder te gaan. Volgens de NOS moet dat ongeveer 50 tot 100 banen opleveren in het hoofdkantoor van het bedrijf in Nederland. Momenteel is het hoofdkantoor gevestigd op Schiphol, maar mogelijk verhuist het naar Amsterdam. De Nederlandse tak zal naar verluidt vooral draaien om het verbeteren van algoritmen. De divisie voor zelfrijdende auto's verhuist mogelijk naar de Verenigde Staten. Over de andere divisies is nog geen duidelijkheid.

Het bedrijf kan overigens niet zonder slag of stoot vertrekken uit Rusland. Zo moet het eerst toestemming krijgen van het Kremlin om de technologieën die in Rusland geregistreerd zijn, onder te brengen in andere landen. Daarnaast moeten er kopers gevonden worden. Het is bovendien nog de vraag of de aandeelhouders akkoord gaan met een splitsing van het bedrijf.