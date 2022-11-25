'Techbedrijf Yandex wil Rusland verlaten, ten gunste van banen in Nederland'

Het Russische techbedrijf Yandex, dat net als Google onder andere een zoekmachine en internetbrowser heeft, vertrekt mogelijk uit Rusland. Het bedrijf wil naar verluidt deels opereren vanuit Nederland en de Verenigde Staten. Dat moet in Nederland 50 tot 100 banen opleveren.

Volgens The New York Times maken de sancties die het Westen aan Rusland oplegt, het voor Yandex lastig om producten te ontwikkelen en te verbeteren. Het bedrijf zou zich vóór de inval van Rusland in Oekraïne hebben beziggehouden met zelfrijdende auto's, clouddiensten, online educatiesoftware en kunstmatige intelligentie. Vanwege sancties mogen westerse ondernemingen echter geen zaken doen met Rusland, waardoor de ontwikkeling van deze technologieën stilstaat. Yandex wil zich volgens de Amerikaanse krant opsplitsen en een aantal divisies verkopen.

Het bedrijf heeft naast een zoekmachine ook nog een browser, een maaltijdbezorgdienst en een taxidienst. Het zou deze divisies en de naam Yandex willen verkopen om vervolgens met de vier nieuwere technologieën buiten Rusland verder te gaan. Volgens de NOS moet dat ongeveer 50 tot 100 banen opleveren in het hoofdkantoor van het bedrijf in Nederland. Momenteel is het hoofdkantoor gevestigd op Schiphol, maar mogelijk verhuist het naar Amsterdam. De Nederlandse tak zal naar verluidt vooral draaien om het verbeteren van algoritmen. De divisie voor zelfrijdende auto's verhuist mogelijk naar de Verenigde Staten. Over de andere divisies is nog geen duidelijkheid.

Het bedrijf kan overigens niet zonder slag of stoot vertrekken uit Rusland. Zo moet het eerst toestemming krijgen van het Kremlin om de technologieën die in Rusland geregistreerd zijn, onder te brengen in andere landen. Daarnaast moeten er kopers gevonden worden. Het is bovendien nog de vraag of de aandeelhouders akkoord gaan met een splitsing van het bedrijf.

Yandex
Yandex-zoekmachine

Door Sabine Schults

Redacteur

Feedback • 25-11-2022 16:00 123

25-11-2022 • 16:00

123

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Reacties (123)

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kevlar01 25 november 2022 16:06
https://www.youtube.com/watch?v=fMhCXPO9dLY

Volgens deze video doet Yandex ook mee met propaganda, door middel van het tonen van bepaalde zoekresultaten. Waarschijnlijk opgelegd door het Kremlin, maar dit lijkt me niet iets wat in het voordeel kan spreken voor dit bedrijf, ondanks dat het wel wereldwijd georienteerd is.
YangWenli @kevlar0125 november 2022 18:51
Grappig dat zo'n Russisch bedrijf in Nederland zit! Het Kremlin is homofoob, vrouwonvriendelijk, racistisch en christelijk conservatief. Ze haten alles waar Nederland voor staat. Maar als het om geld gaat komen ze hier naar toe.
Jazco2nd @YangWenli25 november 2022 19:19
Grappig, genoeg homofobie hier op straat. In Amsterdam zelfs. Vrouwonvriendelijk? Praat met een paar willekeurige dames die gister uitgingen. Racistisch? Dagelijkse praktijk. Conservatief? Kijk maar eens hoe klassiek de taakverdeling is binnen het gezin in Nederland tov vergelijkbare landen.

Ik ben het eens met je punt hoor. Compleet gestoord daar. Maar het viel me gewoon op dat we hier ook weer niet heiliger zijn dan de paus.
jhnddy @Jazco2nd25 november 2022 21:17
Beetje jammer dat je conservatief in jouw comment op één lijn lijkt te zetten met homofoob, vrouwonvriendelijk en racistisch. Alsof het jou wat aan gaat wat anderen kiezen hoe zij hun taakverdeling in hun gezin inrichten. Dat is hun goed recht. Alle respect voor de mensen die daarvoor kiezen.
Z100 @jhnddy26 november 2022 00:57
Ik denk dat hij de punten individueel aanpakt. Ik vind het wel jammer als mensen conservatisme gelijktrekken met het tegen zijn van rechten tegen minderheiden. De meeste conservatieven die ik ken, willen hun eigen huishoudens traditioneel houden.
En wat is daar mis mee? Als het iemand in het huishouden niet bevalt, dan mag die vanaf 18 zijn eigen weg gaan. En met hoe gewoon scheiden is geworden, vind ik dat conservatieven stabielere, duurzamere huishoudens hebben.

Overigens zijn veel allochtone gezinnen veel en veel conservatiever dan inheemse Nederlandse gezinnen. Tegenwoordig althans.
FONfanatic @Z10026 november 2022 11:58
Progressief zijn kun je ook opvatten als conservatisme, immers is het ook vaak tegengesteld aan consumentisme en laksheid. En "behoud van verworven rechten" is ook al iets dat tegenwoordig conservatief heet te wezen.

Nog zo'n gekaapte schijnbare paradoxaliteit is dat je patriottisch/nationalistisch èn niet-racistisch èn niet-xenofoob èn anti-globalistisch èn links in je opvattingen kunt wezen: je wijst dan exotisme af en heet mensen welkom die een bijdrage aan welvaart, welzijn en beschaving leveren.
OruBLMsFrl @FONfanatic26 november 2022 18:26
Klinkt een beetje als een het heerlijke agnostisme, die zelf niet geloven, maar het ook niet bestrijden zoals atheïsten doen. Zo kun je heel verdraagzaam zijn, en tegelijk zelf hetero, maar ook weer niet meevaren met de pride. En zo meer van die mooie genuanceerde mensen die prettig in de omgang zijn en waar je daarmee ook gemiddeld weinig over hoort. Niet zo spannend, die genuanceerde persoon die bijdraagt aan de welvaart, welzijn en beschaving, maar maken het juist een fijn land om in te leven :Y)
Die andere lui, die ergens extreem voor of extreem tegen zijn, daar hoor je dan weer de hele tijd over, zoals die moeder laatst die op de middelbare school de gekleurde trappen moest en zou laten herstellen naar hoe het eerst was. Het nieuws halen met extreme opvatting blijft veel te makkelijk, hoe sneu ook :o
hershel @OruBLMsFrl27 november 2022 07:18
Uhm, atheïsme staat niet gelijk aan 'geloof bestrijden'. Het is slechts het ontbreken van geloof. Jij hebt het nu over een (radicale) anti-theïsten, zoals bijv. Richard Dawkins. En 'agnostisme' = agnosticisme. En dat is weer een vorm van atheïsme, met als kenmerk dat de agnost stelt dat het bestaan van een hogere macht niet te bewijzen valt.

[Reactie gewijzigd door hershel op 22 juli 2024 14:49]

OruBLMsFrl @hershel27 november 2022 11:59
Daar is niet iedereen het over eens...
Atheism has been regarded as compatible with agnosticism,[31][32][33][34] but has also been contrasted with it.[35][36][37]
https://en.wikipedia.org/wiki/Atheism

Bestrijden is dan een wat sterk woord voor de hele groep misschien, sommigen bestrijden, anderen wijzen enkel het idee af. Blijft zelfs in die andere definitie dat de agnost veel milder is, dan de gemiddelde atheïst. Lijkt dan ook wat onnodig, om zodanig in detail off-topic te gaan, voor een verder vrij redelijke vergelijking?

[Reactie gewijzigd door OruBLMsFrl op 22 juli 2024 14:49]

laptopleon @FONfanatic27 november 2022 11:49
‘schijnbare paradoxaliteit’ is een pleonasme ;)

Sterker nog, een significant deel ziet zichzelf als ‘links’ en progressief, maar als het bijvoorbeeld op milieumaatregelen aankomt, willen ze in de praktijk nul komma nul maatregelen. Alles ligt altijd aan de ander en die moet het ‘dus’ ook maar oplossen. Ze ze zijn zelfs tegen hele milde maatregelen die alleen de ‘frequent flyers’ treffen, puur uit angst dat een ticket naar Barcelona niet meer voor € 35 over de toonbank gaat. Terwijl ze zelf vaak juist het meeste last hebben van de effecten. Ik zou bijna zeggen: JUIST de meest conservatieve, qua standpunten en wereldbeeld ingegraven mensen, zijn vaak links.
ctrl-tab @Z10026 november 2022 08:06
Volgens mij is het doorgaans gewoon een financiele afweging.

Als de man het huishouden doet, kost dat onder de streep meer, want salaris is hoger. Wat daar dan ook de reden voor is.
Bamieater @YangWenli26 november 2022 14:27
Yandex heeft een vrij groot serverpark in een datacenter in Nederland. Net zoals veel internationaal opererende bedrijven, met name vanwege de stabiele stroomvoorziening en connectiviteit.
tvtech @Bamieater27 november 2022 14:42
Ik begrijp niet waarom dat nog steeds niet gesloten is. Of gelden de sanctieregels daar nog niet voor en denkt de regering ‘het levert geld op dus kijken we de andere kant op’ en wacht men tot het in de aandacht komt.
woutwout @YangWenli28 november 2022 04:38
Nederland is overwegend een conservatief land met een dun laagje progressiviteit.

Mbt Yandex: laten we afwachten of dit niet helemaal zuivere Russische bedrijf met open armen ontvangen zal worden - ben bang van wel.
edtamarin @kevlar0125 november 2022 16:37
Ze doen dat inderdaad. Voor media-bedrijven in Rusland zijn er nu twee keuzes: de regering steunen of vernietigd worden. Niet een makkelijke keuze, maar niet onmogelijk: veel grote bedrijven zoals TV Rain en Novaya Gazeta werden in Rusland vernietigd maar werken nu in het buitenland. Yandex heeft de kant van de regering gekozen dus ik voel me niet slecht voor hen.
sohus @edtamarin25 november 2022 22:53
En daarom moeten wij ze hier niet willen, gewoon verbieden dus of i.i.g. sterk reguleren.
tweazer @sohus26 november 2022 16:16
Liever buiten de deur houden, servers die hier nu draaien uitzetten. Om het maar eens in jaren 70 stijl te zeggen: liever een raket in de tuin dan een rus in de keuken... Als je ziet en leest wat nu in Ukraine gebeurt wil je liefst het ijzeren gordijn weer terug...
Bender @kevlar0125 november 2022 16:40
Dat doen ze zeker, maar zoals je zegt is het ook opgelegd. Google heeft daar geen hoofdkantoor dus is wat minder gevoelig er voor.

Maar uiteraard mag je kritisch blijven kijken naar het bedrijf, ook al gaat het uit Rusland weg, je hebt uiteindelijk geen zekerheid waar de overtuiging ligt.
JeanB42 @Bender25 november 2022 18:05
Ver vòòr mh17, de Russische aggressie op de Krim en in Oost Oekraïne etc. was Yandex al een doorgeefluik van het Kremlin, ze hadden er toen geen sancties voor nodig om zo te zijn.
En nu willen ze al die kwalijke activiteiten verkopen en achterlaten in Rusland om vervolgens hier verder te gaan met nieuwe projecten? Ik zou ze voor geen meter vertrouwen.
Veyrah @kevlar0125 november 2022 17:55
Dat doet google ook.
Sporkeh @kevlar0128 november 2022 10:51
Dat is misschien waar woke Amsterdam voor staat, maar in de rest van het land kan je nog wel degelijk dezelfde conservatieve christelijke waarde vinden. Thank god.
GameNympho 25 november 2022 16:10
Wat een beetje vreemd in mijn ogen is; Dit land wordt nu geboycot, hoe kan dan een bedrijf van daar, zich in NL vestigen? Enkel vanwege het hoofdkantoor hier?

edit typo en laatste vraag

[Reactie gewijzigd door GameNympho op 22 juli 2024 14:49]

1nsane @GameNympho25 november 2022 16:33
Misschien moet je je dat ook afvragen bij bedrijven zoals Miro wat in principe een van origine Russisch bedrijf is en waar aldus Glassdoor de bedrijfscultuur nogal Russisch georiënteerd is.

[Reactie gewijzigd door 1nsane op 22 juli 2024 14:49]

DoITdigital @1nsane25 november 2022 18:20
En dat betekent?
Dat er in plaats van een koffiemachine 50 flessen Wodka staan :+
1nsane @DoITdigital25 november 2022 18:55
Oké, ik zal het voor je uitleggen.

Yandex is een Russische toko, die zich als bedrijf uit Rusland wil verplaatsen om onder allerhande sancties uit te komen zodat ze hun producten kunnen blijven ontwikkelen. Daar is nu een nieuwsartikel hierover geschreven op T.net wat je als het goed is net gelezen hebt.

Miro, een bedrijf wat veel van ons waarschijnlijk wel kennen inmiddels (zeker sinds remote werken de norm werd gedurende Covid restricties), is ook een van origine Russisch bedrijf, opgericht in Perm, Rusland. Ze hebben echter al een tijd een vrij grote presentie in Nederland met hun Dev teams. Waar ik op doelde met Glassdoor is dat het in feite een soort Russische exclave is. Als je Russisch bent, dan wel in dat vaatje past, ben je sneller verzekerd van een baan daar.

Daarom vind ik het nogal ironisch dat er nu over banen in NL gesproken word bij Yandex want in de praktijk gaat dat betekenen dat er vooral Russen/Russisch georienteerde mensen gaan werken in die banen. Er staat in de koptekst letterlijk: 'Techbedrijf Yandex wil Rusland verlaten, ten gunste van banen in Nederland'. Geloof me maar, dat gaat ons hier lokaal geen banen opleveren, daar zullen ze vooral Russen voor rekruteren die hier al wonen en uit Rusland.

Geheel vreemd is dat niet trouwens.

Zoek voor de grap maar eens op LinkedIn naar personeel van Huawei in NL. Dan kom je vooral Chinezen tegen met een finance achtergrond.

Ze zullen wel weer wat constructies verzinnen om Yandex hier onder te brengen en uiteindelijk op de zelfde voet doorgaan (lees: vooral Russen en eensgezinden aannemen in die banen) dus daarom moet ik een beetje cynisch lachen om die 50 tot 100 banen wat dat zogenaamd op gaat leveren.

[Reactie gewijzigd door 1nsane op 22 juli 2024 14:49]

Torgo @1nsane25 november 2022 21:22
Wat maakt het uit wat voor nationaliteit de mensen hebben die die banen krijgen? 50-100 banen genereert inkomsten belasting (minus de 30% regeling) en 50-100 goed verdienende, in Nederland wonende mensen geven een groot deel van het geld uit in Nederland. Met andere woorden, de bijdrage aan de economie is gelijk (los van de 30% regeling)
sohus @Torgo25 november 2022 22:51
Veel want dat soort activiteiten worden gebruikt om spionageactiviteiten op te zetten.

Amerika zou Google of Facebook nooit naar China laten vertrekken. En ook China zal Tencent of Baidu nooit naar het Westen laten vertrekken. Als ze dat wel doen dan zit daar een belang achter... dat is zo goed als zeker economische spionage, geopolitieke spionage en beïnvloeding.
Jerie
@1nsane25 november 2022 23:36
We hebben in Nederland vast wel Russisch-sprekende Oekraïense vluchtelingen met IT kennis. Er zijn ontzettend veel Russisch-sprekenden in deze wereld die niet pro-Poetin zijn. Ook in Oost-Europa.
Ze zullen wel weer wat constructies verzinnen om Yandex hier onder te brengen en uiteindelijk op de zelfde voet doorgaan (lees: vooral Russen en eensgezinden aannemen in die banen) dus daarom moet ik een beetje cynisch lachen om die 50 tot 100 banen wat dat zogenaamd op gaat leveren.
Mee eens, maar... waarom zou Rusland nu toestaan dat Russische kennis en Russisch vermogen hun land verlaat? Dat gaat niet gebeuren.
Het bedrijf kan overigens niet zonder slag of stoot vertrekken uit Rusland. Zo moet het eerst toestemming krijgen van het Kremlin om de technologieën die in Rusland geregistreerd zijn, onder te brengen in andere landen. Daarnaast moeten er kopers gevonden worden. Het is bovendien nog de vraag of de aandeelhouders akkoord gaan met een splitsing van het bedrijf.
1nsane @Jerie26 november 2022 10:10
De kans is, zeker met een bedrijf als Yandex, vrij groot dat er voor Rusland zelf economisch voordeel aan zit en spionage makkelijker is.

Het is een nobele gedachte dat ze dan Russisch sprekende Oekraïners aan gaan nemen maar dat kan je écht vergeten. Ga er maar van uit dat het grootste deel van die mensen middels een kennismigranten visum uit Rusland zelf gaat komen.
BobJung @1nsane25 november 2022 19:12
Prima plan 50-100 Mensen aan het werk en niet leven van een uitkering.
1nsane @BobJung25 november 2022 19:27
Denk je nou echt dat die mensen normaliter van een uitkering hier zouden leven?
Jerie
@1nsane25 november 2022 23:38
Neen maar stel het zouden 50-100 mensen zijn die nu bij andere bedrijven werken, dan krijg je daar vacatures vrij, enz. Dan schuift het door. Zo zou het in ieder geval werken bij Nederlands- en Engelstaligen.
ctrl-tab @Jerie26 november 2022 08:02
In een it markt waar structureel schaarste is? Nee dan gaat het ergens anders pijn doen.

Je zou ook kunnen zeggen: 'eigen' it bedrijven eerst. ;)
JeanB42 @GameNympho25 november 2022 16:14
Ze zitten hier al. Als brievenbusfirma ergens in de regio Amsterdam.
GameNympho @JeanB4225 november 2022 16:16
Paste net erom mijn vraag aan ;)
bapemania @JeanB4225 november 2022 16:28
Ze kunnen nu in elk geval een echt kantoor inrichten:

https://www.nu.nl/economi...ebleven-ikea-meubels.html
eboellie @GameNympho25 november 2022 18:12
enkel om sancties te ontwijken
1nsane @eboellie25 november 2022 18:58
Ondanks je weinig inhoudelijke comment, geef ik je wel een +1 want het is gewoon waar
ZeroMinded @1nsane27 november 2022 09:22
Offtopic: dan zou ik nog even de documentatie over modereren lezen want het is geen populariteiten-systeem maar een relevantie systeem.

Ontopic: waar ik nou wel nieuwsgierig naar ben is wat de toegevoegde waarde is van een bedrijf als Yandex buiten Russisch sprekende landen. De markt voor hun producten is hier volgens mij behoorlijk verzadigd.

Het is niet een geweldige businesscase volgens mij.
1nsane @ZeroMinded27 november 2022 09:41
Zijn reactie, hoewel kort van stof, is wel degelijk on-topic dus misschien zelf nog even de regels erbij pakken?

Daarbij geeft zijn comment ook nog eens postuum antwoord op je stelling.

Het ontwijken van sancties is 1 van de meest duidelijke redenen waarom Yandex hier wil vestigen.
J_van_Ekris 25 november 2022 16:16
En het feit dat deze afgesplitste bedrijven voor een groot deel (volledig?) in Russische handen is maakt dan voor de sancties niet uit? Als het goed is krijgen dat soort bedrijven nog geen Raspberry Pi in handen vanwege de sancties....
Verwijderd @J_van_Ekris25 november 2022 17:33
Development boards, (micro)controllers etc. zijn voor Russen gewoon op Ali bestelbaar.
PalingDrone @J_van_Ekris25 november 2022 18:30
Blijkbaar wordt de brievenbusfirma geen strobreed in de weg gelegd in NL.
Zodoende blijven we een erg aantrekkelijk vestigingsklimaat houden voor "gesanctioneerde" bedrijven.
Lijkt mij erg ingewikkeld om momenteel een pandje te huren voor de brievenbus en helemaal om een complete afdeling op te bouwen zonder dat er geld uit Rusland komt.
Sancties voor de buhne.
FONfanatic @PalingDrone26 november 2022 12:02
Het kapitaal van Yandex staat vast niet alleen in Rusland geparkeerd.
Amanoo 25 november 2022 17:12
Alsof we nog meer banen nodig hebben. Elke branch schreeuwt al om werknemers, en de IT doet dit al jaren.

Wel zie ik een probleem in gewilligheid om mensen aan te nemen die niet perfect in een vacature passen. Je kan hoogopgeleid zijn en informatica op je diploma hebben staan, maar als je geen 40 uur per week kan werken willen heel veel bedrijven je al niet meer hebben. Tot grote frustratie van mij momenteel.

Maar het is niet alsof we in Nederland nou zoveel meer IT banen nodig hebben.
hooibergje @Amanoo25 november 2022 17:26
50-100 banen valt volgens mij weg in de ruis.
Zeg dat daar 20-40 IT-ers tussen zitten (de rest de gebruikelijke overhead).
Ik denk dat dat geen meetbare invloed gaat hebben op de Nederlandse arbeidsmarkt.
debroervanhenk @Amanoo25 november 2022 17:42
Los daarvan verplaatsen ze waarschijnlijk personeel dat ze al hebben naar Nederland. Bedrijven die naar Nederland komen en “meer banen” beloven, zorgen volgens mij vaak vooral voor meer expats en nog meer druk op de woningmarkt.
vinx77 25 november 2022 16:17
Heb zelf zo'n 15 banen open staan, en kan zeggen dat baancreatie niet op het juiste moment komt.
Amanoo @vinx7725 november 2022 17:18
De enige baancreatie die ik nog zou willen zien, is creatie van banen voor mensen die niet perfect in een vacature passen. Als je hoogopgeleid bent in de techniek kan het bijna onmogelijk zijn om werk te vinden als je net het verkeerde rugzakje hebt. Zelfs al ben je enorm competent. Ik spreek helaas uit ervaring...

Maar dat is eerder een probleem in houding bij werkgevers, welke gewoon absurd star is.
dasiro @Amanoo25 november 2022 17:44
spoiler: de arbeidsmarkt past zich niet aan aan werknemers, werknemers passen zich aan aan de arbeidsmarkt. Hoe hoog of laag opgeleid je ook bent, als er geen job is die bij je vorming past moet je je heroriënteren of verder weg zoeken.
Amanoo @dasiro25 november 2022 18:14
Dan vind in het niet zo gek dat er zoveel mensen met een burnout in de ziektewet belanden, als je je maar moet aanpassen aan een burnoutschema of anders maar ergens anders moet zoeken (waar alsnog zo'n schema wordt gehanteerd). Werknemers worden dan een beetje als wegwerpdingen behandeld.

Ik probeer dat dus voor te zijn, en ik weet waar mijn limieten liggen. Een job verder weg is een leuk idee, maar ik woon in een achtergesteld dorp en heb geen rijbewijs. Ik zou graag verhuizen, en ik reageer op genoeg woningen maar de huizenmarkt is toch wel erg krap. Het OV is hier niet sneller dan de fiets, en ik zit niet echt te wachten om meer tijd kwijt te zijn aan forenzen dan aan werken, dat gaat het doel van verder weg werken dan voorbij. Dan kan je net zo goed dichterbij en dan boven je limiet gaan werken. De enige trein hier is een letterlijke stoomtrein.
dasiro @Amanoo25 november 2022 19:19
de berg zal nooit naar mozes komen. Soms moet je gewoon iets anders leren of doen wat je niet graag wil. De ziekenkas mag geen hangmat zijn voor mensen die in staat zijn om te werken
Amanoo @dasiro25 november 2022 20:11
de berg zal nooit naar mozes komen.
Als Mozes op de berg een burnout krijgt ben je nog verder van huis.
Soms moet je gewoon iets anders leren of doen wat je niet graag wil.
Wat is er in een banenmarkt als deze nog beter te leren dan informatica? Of probeer je me te vertellen dat ik nu met een bachelor informatica maar moet gaan schoffelen? Dat zou wel heel scheef zijn.
De ziekenkas mag geen hangmat zijn voor mensen die in staat zijn om te werken
Mensen met een burnout zijn niet in staat om te werken.
dasiro @Amanoo26 november 2022 00:54
Wat is er in een banenmarkt als deze nog beter te leren dan informatica? Of probeer je me te vertellen dat ik nu met een bachelor informatica maar moet gaan schoffelen? Dat zou wel heel scheef zijn.
er zijn veel verschillende specialisaties en ik heb me ook geheroriënteerd, werk nu op amper een kwartiertje van de bureau
Mensen met een burnout zijn niet in staat om te werken.
been there, daarom dat ik zeg "in staat zijn"
oef! @Amanoo25 november 2022 17:52
Wat bedoel je met "mensen die niet perfect in een vacature passen"?

Deze opmerking is zo hoog over dat ik er weinig mee kan.
Amanoo @oef!25 november 2022 18:22
In mijn geval betekent het dat ik geen 40 uur per week kan maken, en een beetje afkadering en ondersteuning nodig heb. Van dat tweede hoeft het niet eens per se zo enorm veel te zijn, misschien 1 of 2 uurtjes per week in het begin, later misschien zelfs maar een half uurtje, maar het moet er wel zijn.

Die 40 uur houd ik wel langer dan een half jaar zonder klagen vol, zo weet ik uit ervaring. Maar destijds had ik een patroon van eten - werken - slapen, en niets anders. Geen hobbies, geen sociale omgang, zelfs koken of opruimen kwam er niet bij. Ik leefde van cafetaria en magnetronmaaltijden. Dan loop je dus behoorlijk op je tenen. Dat is op de langere termijn een recept voor een burnout. Er zijn mensen die 40 uur aankunnen, en dat is dikke prima. Maar het is simpelweg niet voor iedereen weggelegd.

Ik ben wel referenties waarmee ik kan aantonen dat ik boven het niveau zit voor iemand met mijn werkervaring en (al zeker niet verkeerde) opleiding, zolang ik wel krijg wat ik nodig heb. Maar ik heb ook beperkingen.

[Reactie gewijzigd door Amanoo op 22 juli 2024 14:49]

Tintel
@Amanoo25 november 2022 18:44
Het vervelende is dat we in een maatschappij leven waar niet/minder/anders werken wordt afgekeurd omdat die afkeurders wel (in dit geval) bijv. 40 uur moeten werken. Nu zeg je dan natuurlijk; "als ik minder werk krijg ik ook minder geld" maar toch zien mensen dat lang niet altijd zo. Dat probleem is ook al heel oud eigenlijk. We willen vaak niet altijd werken wanneer dat moet maar we moeten wel werken omdat dat van iedereen verwacht wordt.
Dus werk op zich is niet zo erg - alleen het zelf kunnen bepalen wanneer dat ligt altijd gevoelig.

En omdat werkgevers dit ook weten zoeken ze vaak liever verder. Pas als het echt niet lukt geven ze toe. Het is overigens voor een werkgever ook veel makkelijker om iemand te hebben die bijv. 60 uur per werk werkt i.p.v. 3 mensen die 20 uur per week werken. Een deel van de overhead neemt namelijk niet af met de gewerkte uren.

Wat eigenlijk dus nodig is acceptatie van elke vorm van participatie en minder overhead. Dat laatste is natuurlijk nogal moeilijk omdat een deel van die overhead juist in het voordeel van de werknemers is (pensioen voorziening, eigen werkplek, werkkleding, enz).

En dankzij het enorme tekort aan bepaalde mensen (vaak in de techniek) is part-time / deeltijd werken opeens veel minder gewenst.
Amanoo @Tintel25 november 2022 20:02
Ja precies. Dat laatste is wel heel ironisch. Ze hebben zoveel mogelijk mensen nodig in de techniek, dus liever hebben ze geen deeltijd. Maar daardoor wordt iedereen die deeltijd moet bij uitstek afgewezen. Terwijl ik best graag mijn steentje wil bijdragen om de gaten in de techniek toch weer een klein beetje kleiner te maken.
_Pussycat_ @Amanoo26 november 2022 02:14
Ik begrijp niet helemaal hoe een 40-urige werkweek betekent dat je alleen maar werkt en slaapt. Heb je dan veel meer gewerkt, of heb je vanwege een bepaalde afwijking veel meer slaap nodig? Ik zou het graag beter begrijpen.

Uit het oogpunt van een werkgever kan ik wel zeggen dat mijn ervaringen met mensen die op één of andere manier raar bleken bij de sollicitatie altijd erg slecht waren. Mensen die zeiden dat ze een redelijke werkdruk wel aan konden als het niet overdreven was, meldden zich probleemloos een jaar lang ziek. Zodoende zou ik eerlijk gezegd bij jouw verhaal al gelijk grote angst hebben je aan te nemen.
Amanoo @_Pussycat_26 november 2022 03:06
Ik heb autisme, en dat zorgt er inderdaad voor dat ik meer slaap nodig heb. Ik ervaar ook alles intenser, en ik ben mij constant bewust van zelfs de kleinste details die om me heen gebeuren. Een 8-urige werkdag kost mij daardoor alle energie die ik ter beschikking heb voor de hele dag. Daarna is de batterij gewoon compleet leeg.

Ik word zelf bij gesprekken met recruiters en potentiële werkgevers met regelmaat gecomplimenteerd over mijn communicatie. Als ik de feedback moet geloven zit dat wel goed. Ik geef duidelijk mijn limieten aan, maar ook mijn krachten, en dat wordt toch wel altijd weer gewaardeerd. Wat ik alleen ook als feedback terugkrijg is "tja, 40 uur is toch echt wel vereist". Soms is 36 uur bespreekbaar. Maar ja, mijn limiet ligt toch echt lager. 30 uur is mijn absolute max, en als het aan verscheidene mensen ligt waaronder mijn werkcoach van de gemeente, moet ik zelfs nog veel lager gaan.

Dat punt van zeggen bij een sollicitatie dat ik een redelijke werkdruk aan kan, om vervolgens een jaar lang ziek te zijn, is er bij mij ook niet bij. Ik heb wel genoeg werkervaring om goed te weten wat ik vol kan houden. Ik weet heel goed wat ik in ieder geval niet aan kan, en wat ik ruimschoots kan hebben. Ik kan die limieten in harde getallen kwantificeren. Dat is zuiver objectieve data die ik ervaringsgewijs heb verkregen. Geef mij X aantal uur, en dan meld ik me eigenlijk nooit ziek. Ik heb in het afgelopen jaar 6 uur in totaal gemist. Geef mij daarentegen 40 uur, en ik weet uit ervaring dat het mis gaat. Dat misgaan duurt langer dan een half jaar, maar dat patroon gedurende het halve jaar is gewoon niet houdbaar. Dat zijn vrij harde grenswaarden die ik kan stellen. Natuurlijk is er wel ergens een grijs gebied, maar ik kan dat allemaal met een bijna wetenschappelijke nauwkeurigheid aangeven. Ik weet exact waar mijn veilige gebied zit, waar mijn grijze gebied zit, en waar de gevarenzone zit. Net zoals je bij mechanische ontwerpen onderdelen hebt met een bepaalde maat en een bepaalde tolerantie, zo ook kan ik mijn belastbaarheid aangeven.
_Pussycat_ @Amanoo26 november 2022 05:10
Dankjewel voor de uitleg! Wens je veel succes ondanks de moeilijkheden.
Ludewig @Amanoo25 november 2022 20:23
In mijn geval betekent het dat ik geen 40 uur per week kan maken, en een beetje afkadering en ondersteuning nodig heb.
Half Nederland werkt in deeltijd, dus er zijn genoeg banen voor iemand die geen deeltijd kan werken. Dus ik heb het idee dat je hier onterecht de nadruk op legt.

Verder geef je weinig details. Misschien moet je eens in het forum om loopbaanadvies vragen, want ik heb het idee dat er iets heel anders aan de hand is.
Amanoo @Ludewig25 november 2022 21:40
Dat andere dat aan de hand is, is vooral ook mijn sector. Er is in Nederland veel deeltijdwerk, maar met name in compleet andere sectoren. Bij IT/embedded bestaat er heel weinig voor minder dan 40 uur. Bij gratie soms 36 of heel misschien 32. Maar is je belastbaarheid 6 uur per dag als absoluut maximum, dan is er gewoon geen werk.

Ik heb momenteel nog werk, maar mijn contract loopt af, en ze doen te weinig met embedded systems om mij aan te houden. Mijn project lead bij dat werk zegt ook dat vrouwelijke engineers (het zijn in NL vooral vrouwen die parttime werken) daar heel vaak tegenaan lopen en dat het een heel bekend probleem is in de techniek. Het is veelal 40 uur of niets. Ik ben niet de enige die hier tegenaan loopt.

Ik krijg wel vaak complimenten over hoe ik me presenteer bij kennismakingsgesprekken, over mijn openheid en hoe duidelijk ik mijn verhaal doe. En ook complimenten over het werk dat ik lever. Laatst een oud-collega van een stagebedrijf tegengekomen, en ook die gaf nog complimenten. Daar mag het zeker niet aan liggen, tenzij iedereen mij vol in mijn gezicht liegt.

Maar goed, zal geen kwaad kunnen om eens op het forum te kijken.

[Reactie gewijzigd door Amanoo op 22 juli 2024 14:49]

Bruin Poeper @Amanoo26 november 2022 09:46
@Amanoo
Ik heb even in je profiel gekeken. Jij kan echt wel wat!
Heb zelf in veel R&D projecten gedaan. Ben gepensioneerd werktuigbouwer met hevige interesse in electronica.
Als ik werkgever was (ben ik dus niet) dan zou ik beslist eens met je praten.
Zorg dat je via Tweakers benaderbaar bent.
Amanoo @Bruin Poeper26 november 2022 12:23
Bedankt voor je complimenten. Ik zal eens mijn profiel hier ook updaten dan.
Bruin Poeper @Amanoo26 november 2022 17:39
En als je er helemaal niet uit komt... check en/of contact deze, je zal zeker begrepen worden. https://www.oetelaar.com/
Amanoo @Bruin Poeper26 november 2022 17:40
Bedankt voor de link, ik zal hem eens bookmarken
oef! @Amanoo26 november 2022 18:18
Bedankt voor de toelichting. Ik hoop dat je snel iets vindt dat bij je past. Als it-er vind ik het trouwens niet zo moeilijk om part time te werken, 36 of 32 uur is goed mogelijk.
Amanoo @oef!26 november 2022 18:29
Dat is nog steeds boven limiet helaas. Ik probeer wel te pushen om wat meer te gaan werken dan ik nu doe (mijn werkcoach is nog wat terughoudend), maar dan zit je alsnog wel onder de 30.
MSalters @Amanoo26 november 2022 13:06
Werknemers die "net" het verkeerde rugzakje hebben versus "absurd" starre werkgevers. Ik proef je frustratie, maar ik snap de werkgevers ook die jou herhaaldelijk afwijzen. Dit is wel een erg niet-constructieve opstelling.
Dan kun je wel claimen competent te zijn, maar mijn inschatting op dit punt is "rugzakje, communicatief slecht, en die geclaimde competentie? Moet ik die dan geloven?".
Amanoo @MSalters26 november 2022 13:30
Nou ja, ik uit de frustratie niet zo tegen potentiële werkgevers natuurlijk. Dat is iets voor online zoals nu. Ik krijg met grote regelmaat zelfs complimenten over mijn communicatie bij werkgevers en recruiters. Als ik van de feedback mag uitgaan, zit dat best goed.

Voor de competentie die ik claim verwijs ik ook wel naar mensen die mij hebben gecomplimenteerd. Zo was er niet zo lang geleden een oud-collega van mijn stageplek die ik toevallig tegenkwam. Die zei nog dat het hem nog aan zijn hart ging dat ik niet direct was aangenomen na die stage omdat ze geen begeleiding hadden voor me. Was overigens geen afstudeerstage, ik was toen nog geen eens klaar met mijn opleiding. En dat is zeker niet de enige die lovend over mijn vaardigheden is. Kortom, ik kan die claims zeker ondersteunen.

Maar ik heb wel een rugzakje, en die moet benoemd worden. Er zit simpelweg een limiet op mijn belastbaarheid, en ik heb een bepaalde afkadering nodig. Als ik daarin gefaciliteerd word, valt mijn output ruim boven de verwachtingen voor iemand met mijn opleiding en werkervaring (welke al niet slecht zijn). Maar het is noodzakelijk dat dit bekend is.
Cergorach @vinx7725 november 2022 16:57
Grote Tech multinationals zijn massaal aan het ontslaan geslagen, is import geen optie?
okkies 25 november 2022 16:19
prima, maar dan verwachten we wel vanaf dag 1 een boycot van yandex voor geheel rusland.
Bender @okkies25 november 2022 16:42
Nee, juist niet.
Laat russen vooral Yandex blijven gebruiken, maar dan met echte zoekresultaten ipv met de propaganda die ze nu moeten vertonen.
_Pussycat_ @Bender26 november 2022 02:19
Ze kunnen zich genoeg informeren als ze willen. De russen zijn zelf het probleem.
Fox Hound 25 november 2022 16:53
Het bedrijf kan overigens niet zonder slag of stoot vertrekken uit Rusland. Zo moet het eerst toestemming krijgen van het Kremlin om de technologieën die in Rusland geregistreerd zijn, onder te brengen in andere landen.
Het lijkt me sterk dat de Russen daarmee akkoord gaan.
bamboe @Fox Hound25 november 2022 17:55
Het lijkt mij gevaarlijker als de EU dit gaat toestaan.

Het bedrijf zou zich vóór de inval van Rusland in Oekraïne hebben beziggehouden met zelfrijdende auto's, clouddiensten, online educatiesoftware en kunstmatige intelligentie

Het zou voor rusland niet zo slecht zijn om dit toe te staan, het bedrijf is nog steeds russisch, ergens hier boven is een link naar wat je ziet wat hun website nu als nieuws geeft naar de russen. (in rusland is het de google voor het westen zie link van kevlar01 hierboven https://www.youtube.com/watch?v=fMhCXPO9dLY ) Kijk eens naar de macht die ze dan krijgen, als je ergens ter wereld allemaal auto's kan stopzetten, betere educatie software kan gebruiken om hun visie op de wereld te promoten in binnen en buitenland... We zullen het ontwikkelen van kunstmatige inteligentie voor gebruik in wapens maar even vergeten..

De oorlog is meer dan alleen maar schieten in de ukraine.
ariadeno 25 november 2022 16:43
Ik weet niet wat ik ervan moet vinden. Hier gaat het specifiek over een zoekmachine, maaltijdbezorg- en taxidiensten, maar laten we niet vergeten dat er een heel cloudplatform is van Yandex waar al deze diensten gebruik van maken. Clouddiensten verwerken kritische informatie van personen en bedrijven in wel alle sectoren. Industrie, infrastructuur, zorg, noem het maar op. Of je nou een consument bent of een bedrijf, je bent als Westerse entiteit toch best interessant qua intel voor Rusland. De Russen zijn nu niet echt welkom hier, dus zullen dit soort bedrijven manieren moeten vinden om toch te kunnen opereren in het Westen.

Yandex zal, zoals gewoonlijk, beweren dat ze niets te maken hebben met de Russische staat. Dat zagen we ook al bij Telegram. De Russische staat "blokkeerde" het platform op grond van een bewering dat het het privacygrondrecht schond van de Russische burgers. Op een magische manier werd de blokkade weer opgeheven na 2 jaar en ondertussen gebruikt elke Rus nu vrolijk Telegram i.p.v. WhatsApp. De blokkade wordt door Telegram telkens gebruikt om te kunnen zeggen "Kijk, wij hebben helemaal geen banden met het Kremlin".

Ik ben benieuwd waar dit uiteindelijk gaat landen. Gaan authoriteiten in de cybersecurity dit zomaar toestaan of gaat dit een gevalletje TikTok worden?

[Reactie gewijzigd door ariadeno op 22 juli 2024 14:49]

computerjunky 25 november 2022 20:47
1. We hebben helemaal geen banen nodig we hebben namelijk al een tekort aan werknemers.
2. Wilen we echt een Russisch bedrijf hier hebben met alle mogelijke gevolgen van dien?
3. Willen we een tech bedrijf met al die servers hier hebben aangezien we al een energie tekort hebben gecreëerd door de russen
TLLRS 25 november 2022 16:08
Nee dank u.
thomasv @TLLRS25 november 2022 16:17
In mijn optiek de enige positie die we in zouden moeten nemen. Dit lijkt dan ook puur een vorm om onder de huidige sancties uit te komen, maar het wordt gepresenteerd als "meer banen voor jullie".
mphilipp @thomasv25 november 2022 16:24
Ach, dit kan er ook nog wel bij. Denk jij echt dat al die producten van de firma's die zogenaamd uit Rusland verdwenen zijn daar niet meer te krijgen zijn? Die gaan gewoon via Polen en Litouwen naar een tussenhandelaar die zijn zakken ermee vult. Het is allemaal gewoon te krijgen in Rusland. Allemaal via/via en de winkels hebben andere namen gekregen.
Het zou straks allemaal af te lezen moeten zijn in de jaarverslagen. De omzet in Rusland is natuurlijk 0 of heel erg klein, maar de omzet in omringende landen zal ineens sterk gestegen zijn. Het hoeft ook niet via buurlanden te gaan. Ook vanuit Nederland vertrekken wekelijks busjes richting Rusland. Maar dat is dan meer familie die hun vrienden en verwanten ondersteunen omdat bepaald spullen erg duur zijn geworden.

Geen boycot of er is wel een weg omheen. Yandex doet het tenminste openlijk.
YangWenli @mphilipp25 november 2022 19:10
Natuurlijk is dat te krijgen. Je kunt alles krijgen als je geld hebt.
Maar de gemiddelde Rus die buiten Moskou woont en moet schijten in een gat in de grond merkt wel degelijk iets van de sancties.

Kijk er stond dit op BBC over Afghanistan.
Het Westen kan nog steeds mensen breken.

https://www.bbc.com/news/world-asia-63733683
mphilipp @YangWenli26 november 2022 00:39
Kijk er stond dit op BBC over Afghanistan.
Het Westen kan nog steeds mensen breken.
Juist de mensen buiten Moskou ga je niet zo snel breken. Die hebben er juist veel minder last van. Het zijn de mensen in de grote steden die er last van hebben. Bovendien is er van 'breken' van de mensen buiten de grote steden ook niet zo snel sprake. Dat zijn nu juist de mensen die naar de staatszenders kijken en alles slikken wat Mr.P zegt.
De Russen zitten sowieso vreemd in elkaar. De brainwash is bijzonder sterk; en wordt al sinds 1917 over ze uitgestort. Onlangs is een nieuw verplicht onderwijsprogramma gestart om de schoolkindekens meer patriotistisch te maken. Dus de brainwash uit de USSR tijd begint weer opnieuw.

En dat verhaal over Afghanistan is aandoenlijk, maar heet 0,0 te maken met de situatie in Rusland. Maar ik wil ook niet beweren dat ze er totaal geen last van hebben. Alles is duurder geworden en sommige dingen moeilijker te krijgen. Maar de effectiviteit is nog steeds discutabel. Wat is exact het doel? Putin laten zien dat ie iets doet wat niet door de beugel kan? Dat snapt ie ook wel, anders had ie geen rare wetten hoeven aannemen die het spreken van de waarheid bestraffen. Als het doel is dat de bevolking in opstand komt, is dat ook mislukt, want dat is nog nooit gebeurd. Net zoals de bombardementen die de Russen op burgerdoelen uitvoeren in Oekraïne niet effectief zijn om de bevolking te breken.
Nee, de boycot raakt voornamelijk de verkeerde mensen. Een deel van de boycot is effectief in de zin dat ze oa zeer moeilijk aan onderdelen voor wapens kunnen komen. Internationale handel is er ook niet echt meer.
De meest effectieve maatregel die genomen is in het nadeel van Rusland is door Rusland zelf genomen. Door de invasie is hun nachtmerriescenario van het NATO lidmaatschap van Finland en Zweden waarheid geworden. Dát is veel en veel erger voor ze dan de boycot. En de miljoen mensen die het land ontvlucht zijn nav de mobilisatie. Dat is een behoorlijke aderlating, want het zijn doorgaans jonge en goed opgeleide mensen. En dan hebben we het nog niet over al die mensen die de gehaktmolen in worden gestuurd die hun arbeidsplaats moesten opgeven, geen kostwinner meer kunnen zijn voor hun gezin en als ze sterven, geen kinderen meer kunnen krijgen. En dat bij een al jaren krimpende bevolking. Rusland is doomed...
Amanoo @thomasv25 november 2022 17:16
Ik ben momenteel werkzoekend en alsnog word ik niet warm van de boodschap "meer banen". We hebben geen gebrek aan banen. Elke branch schreeuwt om werknemers en in de IT is dat al jaren zo. We hebben een gebrek in flexibiliteit bij bedrijven. Als je niet perfect in een vacature past kan je informatica aan HBO of universiteit hebben gestudeerd, maar kom je bij veel bedrijven helemaal niet binnen. Maar dat zie ik Yandex niet veranderen. We hebben helemaal niet meer banen nodig.
Stoelpoot @thomasv25 november 2022 16:31
Ik zou het dan juist logisch vinden om een 'migratie' wel serieus te nemen. Als dat vanwege de sancties is, lijkt me juist het doel bereikt: De markt laat Rusland links liggen.
thomasv @Stoelpoot25 november 2022 16:36
Tegelijkertijd is Rusland hun grootste afzetmarkt. Dus tenzij ze dat 100% boycotten dan wellicht. Maar alsnog is de eigenaar dan nog steeds een Rus (wellicht op papier niet) en is dat dus de manier voor bedrijven althans om huidige sancties te omzeilen.
sohus @Stoelpoot25 november 2022 22:52
Dit is niet "de markt". Dit is een groot Russisch IT-bedrijf dat 100% zeker onder invloed staat van de staat anders kun je in dat soort landen niet opereren.
eboellie @thomasv25 november 2022 18:16
precies wat ik dacht. Plus een alternatief kunnen bieden voor Russische staatspropaganda op langere termijn. Zoekmachine...

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