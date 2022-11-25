'Russische hackers onderzoeken digitale systemen van LNG-terminals in Nederland'

Russische hackers onderzoeken mogelijk de computersystemen van LNG-terminals in Nederland. Ze zouden netwerken scannen, proberen in te loggen in systemen en proberen te achterhalen wie er werkzaam zijn bij de terminals, stelt het Amerikaanse cybersecuritybedrijf Dragos.

Volgens onderzoekers van Dragos doen twee hackersgroepen 'verkennend onderzoek' naar de digitale systemen van LNG-terminals in Europa. Dat zegt het bedrijf tegen RTL Nieuws. Een van die groepen, Xenotime, zou onder meer rondneuzen in de systemen van de LNG-terminal van Gasunie in Rotterdam. De andere hackersgroep, Kamacite, zou zich bezighouden met onderzoek naar de infrastructuur in de energiesector en proberen binnen te komen op computersystemen en netwerken.

De hackers zouden verbonden zijn aan Rusland. Hoewel experts in die richting wijzen, is daar geen onweerlegbaar bewijs voor. Een reden voor Rusland om dit verkennende onderzoek in Europa te doen zou mogelijk zijn 'om chaos te veroorzaken op de energiemarkt', zegt VVD-Europarlementariër Bart Groothuis tegen RTL Nieuws. "Gas is het favoriete Russische wapen tegen de EU", zegt Groothuis. Omdat de gaskraan in Rusland dicht is gegaan vanwege de oorlog in Oekraïne, is LNG nog belangrijker geworden voor Nederland en Europa. Mochten de LNG-terminals stil komen te liggen, dan zou dat grote gevolgen hebben voor de levering van gas.

Gasunie en Vopak, die samen eigenaar zijn van de LNG-terminal in Rotterdam, wilden volgens RTLNieuws niet kwijt of de bedrijven op de hoogte zijn van de vermeende Russische hackers en of zij de beveiligingsmaatregelen hebben aangescherpt.