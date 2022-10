Nvidia staakt activiteiten Rusland wegens oorlog Oekraïne

Nvidia meldt maandag dat het al zijn activiteiten in Rusland gaat staken. De fabrikant was al gestopt met het verschepen van zijn producten naar het land, maar nu gaat het ook zijn andere diensten stopzetten.

Aanvankelijk bleef Nvidia doorgaan met het leveren van diensten om 'zijn werknemers en hun gezinnen te steunen', schrijft persbureau Bloomberg. Nu gaat de fabrikant toch alle activiteiten staken. "Door de recente ontwikkelingen kunnen we daar niet langer effectief opereren", aldus Nvidia. "Alle werknemers krijgen de optie om hun baan in andere landen voort te zetten."

Nvidia is onderdeel van een steeds langer wordende lijst van bedrijven die hun diensten in Rusland stopzetten naar aanleiding van de invasie van Oekraïne. Chipfabrikanten Intel en AMD hebben leveringen naar Rusland ook stopgezet. Automaker Ford gaf aan om tot nader order zijn activiteiten in het land te staken en eerder lieten Walt Disney en Warner Bros ook al weten voorlopig geen nieuwe films meer uit te brengen in Rusland. Verder zijn Apple en Sony ook gestopt met de verkoop van producten in Rusland.