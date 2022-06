Intel en AMD bevestigen geen processors meer te leveren aan Rusland en Belarus

Intel en AMD bevestigen in afzonderlijke verklaringen geen producten meer te leveren aan Rusland en Belarus. Intel is daarnaast een campagne voor donaties gestart om getroffenen van de oorlog in Oekraïne te helpen.

Intel verklaart de invasie van Rusland in Oekraïne te veroordelen en de chipmaker roept op de oorlog onmiddellijk te staken. Het bedrijf meldt via Intel Foundation een donatiecampagne in gang gezet te hebben die al 1,2 miljoen dollar voor hulp opgeleverd heeft. Teams in Duitsland, Polen en Roemenië zouden hulp bieden aan vluchtelingen uit Oekraïne.

AMD meldt de verkoop en distributie van producten in Rusland en Belarus gestaakt te hebben. "Het gaat om alle AMD-producten en producten met AMD, zoals pc's", meldt het bedrijf aan PC World. De leveringsstop komt niet als een verrassing. De VS heeft vorige week sancties ingesteld die onder andere de levering van techproducten betrof.

De Semiconductor Industry Association verklaarde toen al dat de Amerikaanse halfgeleiderindustrie zich aan de sancties zou houden. Ook chipmakers als TSMC en GlobalFoundries bevestigden toen de export van chipproducten naar Rusland aan banden te leggen. AMD en Intel brachten toen echter zelf nog geen verklaringen met hun standpunt uit. Rusland is geen grote afnemer van chips. Volgens de World Semiconductor Trade Statistics is het land verantwoordelijk voor minder dan 0,1 procent van de wereldwijde koop van chips.