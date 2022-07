Vivo brengt woensdag voor het eerst smartphones uit in Nederland

De Chinese smartphonefabrikant vivo brengt woensdag voor het eerst smartphones uit voor de Nederlandse markt. Het gaat om de vivo X80 Pro, vivo Y76 en vivo Y33s. Het vlaggenschip draait op de Snapdragon 8 Gen 1-soc van Qualcomm en heeft een beeldverversing van 120Hz.

Vivo X80 Pro

De vivo X80 Pro beschikt over een 6,78"-amoledscherm met een beeldverhouding van 1440x3200 pixels. Er is een dynamische beeldverversing aanwezig van 120Hz. Het vlaggenschip heeft een Snapdragon 8 Gen 1-soc met 8GB of 12GB ram. De accu van 4700mAh en de 80W-snelladder moeten het apparaat volgens het bedrijf in minder dan veertig minuten volledig opladen.

Voor de camera's heeft vivo samengewerkt met het Duitse Carl Zeiss. De X80 Pro heeft een hoofdcamera van 50 megapixel, een ultragroothoeklens van 48 megapixel, een telefotocamera van 12 megapixel en een periscopische lens van 8 megapixel met 5x optische zoom. Het toestel krijgt een prijskaartje vanaf 1099 euro.

De vivo Y76 heeft een 6,58"-lcd-scherm met full-hd-resolutie. De soc betreft een MediaTek Dimensity 700. Ook dit toestel heeft een 50-megapixelcamera. Het toestel is te verkrijgen vanaf 299 euro. De vivo Y33s heeft dezelfde schermgrootte, -resolutie en hoofdcamera, maar beschikt over een MediaTek Helio G80-soc. De Y33s is verkrijgbaar vanaf 219 euro.

Alle drie de smartphones zijn vanaf 27 juli te koop. Hoewel enkele vivo-smartphones al in Nederland te verkrijgen waren via grijze import, brengt de Chinese fabrikant nu officieel toestellen naar Nederland. In China was vivo al een grote speler op de telefoonmarkt. De smartphonefabrikant werd in 2011 opgericht en was in het eerste kwartaal van 2022 de op vier na grootste producent van smartphones wereldwijd. Net als Oppo, realme en Oneplus valt vivo onder BBK Electronics.