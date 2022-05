Gerucht: Nvidia brengt eerste RTX 4000-kaarten halverwege juli uit

Nvidia brengt wellicht in juli de eerste RTX 4000-videokaarten uit. Dat blijkt uit informatie van leaker kopite7kimi, die vaker juiste details over nog niet aangekondigde Nvidia-gpu's heeft gedeeld.

Vorig jaar stelde kopite7kimi al dat de videokaarten op basis van de Lovelace-gpu's 'eerder' zouden uitkomen dan de kaarten van de huidige generatie. De RTX 30-gpu's werden in september aangekondigd. Nu claimt de leaker dat het gaat om een release aan het begin van het derde kwartaal.

In de afgelopen maanden is er al veel informatie naar buiten gekomen over de gpu's die bekendstaan onder de codenaam Lovelace. De grootste gpu uit de serie, de AD102, zou over maximaal 18.432 CUDA-cores beschikken. Dat is bijna een verdubbeling dan het aantal cores van de grootste Ampere-gpu, die 10.752 cores heeft. Ook zouden de gpu's veel meer cache krijgen dan hun voorgangers.

De eerste videokaarten in de RTX 4000-serie zijn vermoedelijk hoog gepositioneerde modellen. Het zou bijvoorbeeld om de RTX 4080 en RTX 4070 kunnen gaan. Nvidia houdt op de Computex-beurs in Taiwan eind mei een keynote. Mogelijk geeft de fabrikant daar zelf informatie over de komende videokaarten.

Update, 11:51: Kopite7kimi noemt nu specifieker halverwege juli. Het artikel is daarop aangepast.

Videokaart Gpu Geheugen Tgp RTX 4090 AD102-300 24GB GDDR6X @ 21Gbit/s 600W RTX 4080 AD102-200 16GB GDDR6X @ ? 400W RTX 4070 AD104-400 12GB GDDR6 @ 18Gbit/s 300W

Specificaties volgens geruchten