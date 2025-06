23andMe: hackers kregen toegang tot gegevens van 14.000 klanten

De hackers die begin oktober toegang hadden tot de systemen van de commerciële dna-databank 23andMe, hebben informatie van 0,1 procent van de gebruikers kunnen achterhalen. Dat zou overeenkomen met 14.000 klanten. Er is ook informatie over aanverwante accounts buitgemaakt.

Het bedrijf achter de commerciële dna-databank heeft in een brief aan de Amerikaanse Securities and Exchange Commission meer details gegeven over het datalek dat op 10 oktober van dit jaar heeft plaatsgevonden. Volgens 23andMe kregen de hackers toen toegang tot de accounts door gebruikersnamen en wachtwoorden van klanten in te zetten die al waren uitgelekt tijdens eerdere datalekken op andere websites.

Volgens 23andMe konden de hackers persoonlijke informatie van klanten buitmaken, zoals info over de stamboom, maar ook in sommige gevallen ook gezondheidsinformatie die gebaseerd is op de dna-analyse van de desbetreffende gebruikers. De hackers zouden ook informatie over aanverwante accounts hebben buitgemaakt. Dat is het geval bij de getroffen klanten die ook gebruikmaken van de dienst DNA Relatives. Dankzij deze functie kan dna gematcht worden met potentiële familieleden. Het is niet duidelijk hoeveel van de getroffen klanten hadden ingetekend op deze dienst.

Uit een jaarrapport van 23andMe van eerder dit jaar blijkt dat de dna-databank in mei meer dan 14 miljoen klanten had. Als 23andMe aangeeft dat 0,1 procent van de klanten getroffen is door het datalek, zou dat willen zeggen dat het om ongeveer 14.000 klanten gaat.

23andMe is een Amerikaans bedrijf dat sinds 2006 een commerciële dna-databank beheert en klanten informatie kan geven over hun afkomst, uiterlijke kenmerken en risico op genetische aandoeningen. Klanten die gebruik willen maken van de diensten van 23andMe moeten in een buisje speeksel opsturen naar het bedrijf.