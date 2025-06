VK en Canada starten onderzoek naar dna-databank 23andMe na datalek vorig jaar

De privacyautoriteiten van het Verenigd Koninkrijk en Canada zijn een gezamenlijk onderzoek gestart naar de commerciële dna-databank 23andMe. In oktober 2023 wisten hackers toegang te krijgen tot gevoelige klantgegevens, zoals genetische informatie.

De autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk en Canada zeggen te onderzoeken hoe het datalek bij 23andMe heeft kunnen plaatsvinden. Daarnaast wordt de omvang van het datalek en de daarbij blootgestelde informatie geëvalueerd. Ook wordt er nagegaan welke beveiligingsmaatregelen 23andMe gebruikte. Verder wordt er gekeken of het bedrijf adequaat heeft gehandeld nadat het op de hoogte was van het datalek en of het een melding heeft gemaakt van het lek zoals de privacywetgeving vereist.

In oktober vorig jaar maakte 23andMe bekend dat er sprake was van een datalek. De commerciële databank heeft toen ook de wachtwoorden van gebruikers gereset. Enkele maanden later werd duidelijk dat hackers toegang kregen tot de gegevens van zo'n 14.000 klanten. Begin 2024 bracht 23andMe nog meer informatie naar buiten over het datalek. De hackers zouden in mei 2023 gestart zijn met de aanvallen, die tot september zouden duren.