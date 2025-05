Politie haalt dienst offline waarmee criminelen malware konden testen

De Nederlandse politie heeft een dienst offline gehaald die door criminelen werd gebruikt om malware te testen en om antivirussoftware te omzeilen. AVCheck was 'een van de grootste counterantivirusdiensten die internationaal gebruikt werd', zegt het Team High Tech Crime.

Het neerhalen van de dienst AVCheck is volgens de politie onderdeel van Operation Endgame, een collectieve, internationale politieactie tegen cybercrimediensten. De operatie werd uitgevoerd door het Team High Tech Crime, wat onderdeel is van de Landelijke Eenheid. Nederland werkte samen met politiediensten in de VS en Finland.

De dienst die offline is gehaald is AVCheck.net, waar nu op te zien is dat er een politieactie heeft plaatsgevonden. De politie noemt die dienst een 'counterantivirus'-dienst. "Met een CAV-dienst kunnen ontwikkelaars van malware testen of hun malware gedetecteerd wordt door verschillende antivirusprogramma's", schrijft de politie. "Het gebruik van een CAV-dienst is een onmisbare stap bij de inzet van malware, vooral bij het verkrijgen van initiële toegang tot slachtoffernetwerken. Een cybercrimineel wil namelijk weten of zijn malware wel of niet wordt gedetecteerd door virusscanners. Als malware niet wordt gedetecteerd, kan het worden ingezet om ongezien nieuwe slachtoffers te maken. Een CAV-dienst als AVCheck speelt dus een cruciale faciliterende rol in het cybercriminele ecosysteem."

Tijdens de operatie heeft de politie een nagemaakte log-inpagina gebouwd. Gebruikers die daarop inlogden, bijvoorbeeld met het idee malware te checken, kregen daarbij een waarschuwing te zien. De politie werkte samen met enkele antivirus- en beveiligingsbedrijven voor het neerhalen van de site. Naast AVCheck heeft de politie ook twee andere, vergelijkbare diensten offline gehaald: Cryptor.biz en Crypt.guru.