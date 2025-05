ACM waarschuwt voor onbetrouwbare webwinkels

De Nederlandse markttoezichthouder Autoriteit Consument & Markt waarschuwt in aanloop naar de feestdagen voor onbetrouwbare webshops. Om consumenten te helpen veilig online aankopen te doen, is een checklist uitgebracht.

De ACM kreeg dit jaar tot nu toe al 20.000 meldingen en vragen over online aankopen, tegenover ruim 18.000 in heel 2023, schrijft de toezichthouder op zijn website. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die hun online aankopen veel te laat of helemaal niet geleverd krijgen, onverwacht hoge retourkosten moeten betalen of niet in contact kunnen komen met de webshop.

De ACM adviseert consumenten daarom om goed op te letten bij webshops. "Een online aankoop is zo gedaan, zeker via online advertenties, bijvoorbeeld op social media", zegt Edwin van Houten, directeur Consumenten bij de ACM. "Helaas is niet iedere webshop betrouwbaar. Dus zie je iets leuks, stop dan toch even om reviews te checken, liefst op meerdere reviewsites."

Verder wordt geadviseerd om bij nieuwe webshops het liefst verzekerd te bestellen, bijvoorbeeld met een creditcard. Ook is het mogelijk om meldingen en aangiftes te controleren op de website van de politie. Een online checklist moet consumenten verder helpen om veilig online aankopen te doen.

De ACM is niet de enige partij die actie onderneemt tegen dergelijke webshops. De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland gaat bijvoorbeeld domeinnamen offline halen die de Nederlandse politie aandraagt. Daarvoor wordt volgens de politie het Landelijk Meldpunt Internet Oplichting aangemerkt als een zogeheten 'trusted flagger'. Dat betekent dat SIDN domeinnamen op hun verzoek vrijwel direct offline haalt.