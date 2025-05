Microsoft neemt 240 websites gelinkt aan doe-het-zelfphishingkits in beslag

Microsoft heeft door middel van een gerechtelijk bevel 240 frauduleuze websites overgenomen. De sites worden gelinkt aan een hacker die ONNX-phishingkits verspreidt. Cybercriminelen kunnen deze kits inzetten om grootschalige phishingaanvallen op Microsoft-accounts uit te voeren.

In een blogpost schrijft Microsofts Digital Crimes Unit dat MRxC0DER, een Egyptische facilitator van cybercrime, de websites gebruikte om doe-het-zelfphishingkits te verkopen. De kits maken op frauduleuze wijze gebruik van de ONNX-merknaam en werden verkocht aan 'tal van cybercriminelen en andere online bedreigers'. Volgens de DCU richten aanvallers met deze tools zich vooral op financiële diensten. Naast ONNX biedt MRxC0DER ook schadelijke software aan met de namen Caffeine en Fuhrer.

Microsoft merkt op dat phishingmails die via dergelijke kits worden verspreid een aanzienlijk deel vertegenwoordigen van de tientallen tot honderden miljoenen aanvallen die door het bedrijf worden gedetecteerd. ONNX bevindt zich op basis van de hoeveelheid mails in de top vijf van aanbieders van phishingkits, aldus Microsoft.

De inbeslagname is tot stand gekomen met behulp van een civiele rechter in de Amerikaanse staat Virginia. Hoewel deze actie een aanzienlijke impact moet hebben op de werking van ONNX, verwacht de DCU dat andere aanbieders het gat gaan vullen en dat aanvallers hun methodes gaan aanpassen. Het moet in ieder geval een sterk signaal zijn naar degenen die Microsofts diensten willen namaken of gebruikers schade toe willen brengen via het internet.