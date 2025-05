Opsporingsdiensten halen cybercrimemarktplaats PopeyeTools offline

De Amerikaanse autoriteiten hebben de marktplaats PopeyeTools offline gehaald en in beslag genomen. Op die sites werden onder andere gestolen creditcards en cybercrimetools te koop aangeboden. Ook heeft de VS arrestatiebevelen tegen Pakistanen en een Afghaan uitgegeven.

Het Amerikaanse Openbaar Ministerie zegt dat het drie van de domeinnamen in beslag heeft genomen van PopeyeTools. Het .com-, .co.uk- en .to-domein van de marktplaats zijn overgenomen en offline gehaald. Ook heeft de FBI 283.000 dollar aan cryptovaluta in beslag genomen. Tegen drie mannen, waarvan twee van Pakistaanse en een van Afghaanse afkomst, zijn bovendien arrestatiebevelen uitgegeven. De Amerikanen werkten samen met het Britse National Crime Agency.

PopeyeTools bestond sinds 2016. Op de clearnetmarktplaats werden onder andere financiële gegevens verkocht, zoals bankrekeninginformatie, creditcardgegevens en alle bijbehorende informatie die nodig was om fraude te plegen. De autoriteiten stellen dat de website sinds de oprichting data heeft verkocht van 227.000 slachtoffers en dat de beheerders 1,7 miljoen dollar winst maakten met de website.

Op de site werden, naast bankgegevens, ook tools verkocht die konden worden gebruikt om cybercrime uit te voeren. Het ging bijvoorbeeld om lijsten met informatie van potentiële slachtoffers, spamlijsten en gidsen om cybercrime te plegen. Ook bood de website de mogelijkheid voor criminelen om te kijken of gestolen creditcardgegevens nog actueel waren.