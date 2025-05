Minister: telecomproviders moeten verkeersgegevens met banken kunnen delen

Nederlandse telecomproviders moeten verkeersgegevens kunnen delen met banken om zo fraude tegen te gaan. Dat vindt minister Beljaarts van Economische Zaken. Om dit mogelijk te maken wil hij de Telecommunicatiewet aanpassen.

Beljaarts noemt online fraude in een brief naar de Tweede Kamer een hardnekkig probleem, waarbij vaak misbruik wordt gemaakt van telecomvoorzieningen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij bankhelpdeskfraude, waarbij criminelen zich voordoen als bankmedewerker om slachtoffers geld afhandig te maken. Bij dergelijke fraude kan een nummer gespooft worden om vertrouwen te wekken.

Het analyseren van verkeersgegevens kan bijdragen aan het identificeren van frauduleus bel- of berichtenverkeer, zegt de minister. Verkeersgegevens zijn gegevens die verwerkt worden voor het overbrengen van communicatie. Het gaat dan om bijvoorbeeld de herkomst, tijd en duur van een gesprek. Telecomproviders mogen die gegevens op dit moment niet verwerken om online fraude te bestrijden, door ze bijvoorbeeld met banken te delen. Banken en telecomproviders pleitten eerder deze maand voor een wijziging in de Telecommunicatiewet om dat toch mogelijk te maken.

Beljaarts geeft daaraan nu gehoor en wil de wet aanpassen om zo telecomproviders grondslag te bieden om de gegevens met banken uit te wisselen. "Bij de uitwerking van deze grondslag zullen passende waarborgen voor de privacy van gebruikers in acht worden genomen. Daarom vind ik het van belang de Autoriteit Persoonsgegevens, naast de RDI en ACM als toezichthouders, in een vroeg stadium te betrekken bij dit traject", zegt de minister. De bedoeling is dat de conceptwetswijziging dit jaar nog gepubliceerd wordt.