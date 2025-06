VS verdenkt Noord-Koreaanse ict'ers op afstand van grootschalige fraude

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft veertien Noord-Koreanen aangeklaagd die als ict'ers op afstand werkten voor Amerikaanse bedrijven en daarmee bedrijfsgeheimen en geld stalen voor het regime. De FBI raadt bedrijven aan scherp te zijn op dergelijke werknemers.

Het Amerikaanse ministerie schrijft in een aanklacht dat de veertien Noord-Koreanen werkten voor bedrijven in China en Rusland die waren opgezet door het Noord-Koreaanse regime. De werknemers stalen de identiteit van Amerikanen en deden zich bij verschillende Amerikaanse bedrijven voor als ict'ers die op afstand werkten. Tijdens de zes jaar dat de 'werknemers' dat deden, stalen ze onder andere gevoelige bedrijfsinformatie zoals broncode en persten ze de bedrijven af voor losgeld. Ook moesten ze hun salaris, dat vaak opliep tot 10.000 dollar per maand, afstaan aan het regime.

De Amerikaanse autoriteiten, waaronder de FBI, waarschuwen voor dergelijke oplichterspraktijken. De instanties zien vooral veel risico voor bedrijven die snel grote aantallen werknemers moeten aannemen. "Noord-Koreaanse ict-werknemers blijven manieren vinden om detectie te voorkomen", zegt de openbaar aanklager. Volgens de Amerikanen heeft Noord-Korea duizenden ict-werkers opgeleid voor soortgelijke oplichterspraktijken.

De FBI en het ministerie raden bedrijven dan ook aan hun werknemers op afstand goed te screenen. "Een van de manieren om het risico daarop te verminderen is om huidige en toekomstige ict-werknemers zich zo vaak mogelijk op camera te laten zien als ze volledig op afstand werken", zegt een van de onderzoekers. De veertien Noord-Koreanen worden verdacht van witwassen, fraude en identiteitsdiefstal.