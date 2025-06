Noord-Koreaanse smartphone neemt elke vijf minuten screenshot voor overheid

Het Noord-Koreaanse regime neemt verschillende maatregelen om de smartphones van zijn bevolking te censureren. Dat blijkt op basis van een toestel dat eind vorig jaar uit het land werd gesmokkeld en terechtkwam bij de BBC.

De BBC toont in een YouTube Short hoe de smartphone de Noord-Koreaanse vlag laat zien tijdens het opstarten. Het toestel heeft geen toegang tot het wereldwijde web om invloed van buitenaf te voorkomen. Dat weerhoudt gebruikers er echter niet van om Zuid-Koreaanse tv-series in het land te smokkelen, om aan te tonen hoe rijk Zuid-Korea is en welke vrijheid inwoners daar hebben.

De BBC stelde vast dat de telefoon ongeveer elke vijf minuten een screenshot neemt. Deze bestanden zijn bedoeld voor de overheid; gebruikers kunnen ze niet bekijken. Op deze manier kan de overheid nakijken wat inwoners doen met hun smartphone.

Het aangepaste besturingssysteem beïnvloedt bovendien actief het gedrag van gebruikers. Zo vervangt de telefoon populaire Zuid-Koreaanse woorden en straattaal automatisch door goedgekeurde alternatieven. De lokale naam van Zuid-Korea, Nam Pan, wordt bijvoorbeeld veranderd in 'Vazalstaat'. Dat is de Noord-Koreaanse interpretatie van zijn zuiderbuur.