FBI: Noord-Korea is verantwoordelijk voor hack cryptobeurs Bybit

Noord-Korea is verantwoordelijk voor de diefstal van 1,46 miljard dollar aan cryptovaluta van cryptobeurs Bybit. Dat zegt de FBI. Bybit bevestigde afgelopen weekend dat er een diefstal heeft plaatsgevonden.

De FBI zegt dat een Noord-Koreaanse groep genaamd TraderTraitor achter de aanval zit, schrijft Reuters. "Leden van TraderTraitor gaan snel te werk en hebben een deel van de gestolen activa omgezet in bitcoins en andere virtuele activa, verspreid over duizenden adressen op meerdere blockchains." De verwachting is dat het geld verder wordt witgewassen en uiteindelijk wordt omgezet in reguliere valuta.

Bybit bevestigde afgelopen weekend dat er een diefstal heeft plaatsgevonden bij de cryptobeurs. De hackers wisten transacties te manipuleren door de signinginterface te maskeren. Daardoor werd wel het correcte adres weergegeven, maar de onderliggende smartcontractlogica werd aangepast. Zo kregen de aanvallers ongeautoriseerde toegang tot de cold wallet. Hoe ze dat precies voor elkaar kregen, is nog onduidelijk.

In totaal werd 401.347 ether gestolen, met een waarde van 1,46 miljard dollar. Bybit-ceo Ben Zhou liet afgelopen weekend weten dat de beurs overbruggingsleningen heeft afgesloten bij partners, waarmee 80 procent van de gestolen cryptovaluta kan worden gedekt. Alle andere wallets zijn volgens hem veilig.