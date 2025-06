VS legt strategische bitcoinvoorraad aan van 16,5 miljard euro

De Amerikaanse regering gaat een strategische voorraad aanleggen voor bitcoin. Het gaat om bitcoins die eerder in beslag zijn genomen. De overheid heeft nog geen specifiek doel voor de strategische voorraad.

De Amerikaanse overheid zegt door het aanleggen van de strategische voorraad 'bitcoins strategische positie als een unieke valuta in het wereldwijde financiële systeem te kunnen maximaliseren'. "Net zoals het in ons landsbelang is om het nationale eigendom en de controle van andere grondstoffen te beheren, moet onze natie de kracht van digitale activa voor onze welvaart gebruiken, niet beperken", schrijft president Trump in de executive order. Overigens zei Trump eerder dat onder meer ripple, solana en cardano in een strategische cryptovoorraad zouden zitten, maar deze worden nu juist niet genoemd. Het is niet bekend of die extra voorraad nog komt.

Naast een specifieke strategische voorraad voor bitcoin wil de president een algemene voorraad aanleggen voor digitale activa, zodat die activa 'veilig en ordelijk' beheerd kunnen worden. Die bitcoinvoorraad wordt gevuld door bitcoins die eerder in beslag is genomen van bijvoorbeeld criminelen, of boetes die in bitcoin zijn betaald. De strategische voorraad heeft nu nog geen specifiek doel, maar kan ingezet worden voor financiële of politieke redenen. De Amerikaanse overheid zegt dat extra bitcoin 'budgetneutraal' verzameld moet worden en Amerikaanse belastingbetalers niets extra's mag kosten. De Verenigde Staten lijken dus niet van plan te zijn extra cryptovaluta in te kopen.

Het is niet duidelijk hoeveel bitcoin de Amerikaanse overheid heeft, zegt overheidsfunctionaris David Sacks. Sacks is door Trump aangesteld als 'AI- en crypto-czar'. Sacks zegt dat de overheid naar schatting 200.000 bitcoin in bezit heeft. Op basis van de huidige koerswaarde van ruim 82.300 euro, komt dat neer op een bedrag van bijna 16,5 miljard euro. De Amerikaanse regering wil als onderdeel van de executive order in kaart brengen hoeveel bitcoin de overheid daadwerkelijk bezit. Sacks benadrukt dat de overheid niet van plan is om de cryptovaluta te verkopen, maar om de waarde hiervan te 'bewaren'. Hierbij vergelijkt hij de strategische voorraad met Fort Knox, waar onder meer een deel van Amerika's goudvoorraad wordt bewaard, eveneens een strategische reserve.