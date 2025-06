Eurogamer Benelux stopt na 17 jaar door niet-verlengen licentie

De Nederlandstalige editie van Eurogamer is gestopt. Moederbedrijf Gamer Network werd vorig jaar overgenomen, waarna het licentiecontract met de Nederlandse uitgave niet werd voortgezet. Oude artikelen zijn daardoor niet meer zichtbaar.

De websites Eurogamer.nl en Eurogamer.be zijn inmiddels niet meer te bezoeken. Die worden automatisch doorgestuurd naar Eurogamer.net, de originele Engelstalige website. Eurogamer heeft verschillende lokale websites, waaronder een Duitse, Poolse en Spaanse. Daar zat tot voor kort ook een Nederlandse bij. Lokale afdelingen van Eurogamer hebben eigen redacties die zowel artikelen van de moedersite vertalen als eigen verhalen schrijven en eigen keuzes maken. In Nederland was Eurogamer ruim 17 jaar actief.

De website is nu niet meer te benaderen. Managing director Jasper Segers zegt in een verklaring aan Tweakers dat er geen nieuw licentiecontract meer is afgesloten. Dat gebeurde nadat Gamer Network, Eurogamers moederbedrijf, vorig jaar werd overgenomen door Ziff Davis. "In december 2024 kregen we een nieuw contract voorgeschoteld met een nieuwe financiële regeling die op zich niet onredelijk was, maar die voor ons te risicovol was in het huidige klimaat", aldus Segers. Dat betekent dat de advertentie-inkomsten dalen, dat kantoren sluiten en dat 'geschreven journalistiek gewoon minder populair is geworden'. "Onder de nieuwe financiële regeling zouden we het sowieso geen half jaar meer hebben uitgehouden en we kozen er dus voor om vriendschappelijk uit elkaar te gaan op een mooi moment in plaats van het proces te rekken", zegt Segers.

De laatste jaren daalden volgens het bedrijf de advertentie-inkomsten en de interesse van het publiek. "Het is geen geheim dat gamejournalistiek al jaren financieel onder druk staat, Eurogamer Benelux is lang niet de eerste Nederlandstalige gaming website die het landschap verlaat." Daardoor besloot Eurogamer.nl om niet langer met de samenwerking door te gaan. "Na uitgebreide gesprekken met Ziff Davis, die beide partijen met goede wil gevoerd hebben, over een herziening van de licentie-overeenkomst voor Eurogamer Benelux, hebben we besloten dat zelf beslissen de website stop te zetten mooier was dan langzaam doodbloeden in steeds moeilijker wordende marktomstandigheden."

In de praktijk betekent dat ook dat de oude artikelen niet zomaar meer terug te vinden zijn. Daarmee gaat een lang archief aan gamejournalistiek verloren. Opvallend is ook dat er geen afscheidspost is geplaatst of een verklaring is geweest vanuit ZiffDavis of Eurogamer. Tweakers heeft de uitgever om een reactie gevraagd, maar die reageerde vooralsnog niet.