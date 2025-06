CNET stopt voorlopig met publiceren van artikelen die door AI werden geschreven

Nieuwssite CNET stopt voorlopig met de inzet van kunstmatige intelligentie om artikelen te schrijven. Het medium kreeg daar de laatste weken veel kritiek over en trekt nu in ieder geval voorlopig de stekker uit die verhalen.

Managers van CNET en uitgever Red Ventures hebben dat aangegeven in een gesprek met werknemers, schrijft The Verge. Dat was van die gesprekken op de hoogte. Zowel CNET als andere websites van Red Ventures, zoals creditcards.com, stoppen met het publiceren van verhalen die door kunstmatige intelligentie worden gegenereerd.

Onlangs werd bekend dat CNET bepaalde artikelen liet schrijven door een kunstmatige intelligentie. Dat was geen versie van het recent populaire ChatGPT, maar een door Red Ventures zelfgebouwde tool. CNET liet uitlegartikelen over financiële situaties schrijven door de tool. Hoewel daar later nog factcheckers en redacteuren naar keken, kreeg CNET er veel kritiek op. Er bleken regelmatig fouten in de artikelen te staan, sommige delen van de tekst leken te zijn geplagieerd en het was voor lezers doorgaans onduidelijk welke artikelen niet door mensen waren geschreven. Vorige week zei CNET al dat het duidelijker zou aangeven welke artikelen door AI werden geschreven, maar inmiddels stopt de site daar helemaal mee.

De stop geldt in ieder geval voorlopig, zeggen managers, maar zonder verdere details te geven. Ondertussen heeft de uitgever een werkgroep opgesteld die over AI-gebruik gaat praten, maar het is nog niet duidelijk wat die precies gaat doen. Artikelen die eerder waren geschreven door AI, blijven op de website staan, maar zijn inmiddels voorzien van een disclaimer.