CNET gaat duidelijker weergeven welke artikelen door AI worden geschreven

Nieuwssite CNET gaat duidelijker maken welke artikelen door een AI zijn geschreven. De redactie experimenteert hier sinds enkele weken mee, maar kreeg veel kritiek omdat er fouten in de artikelen stonden en de site er niet transparant over was.

CNET geeft in een artikel toe dat het inmiddels ongeveer 75 artikelen deels heeft laten schrijven door kunstmatige intelligentie. Het gaat om uitlegartikelen zoals een uitleg over oplopende rentes. Die worden gepubliceerd onder de CNET Money-vlag, de financiële redactie. Het is niet bekend welke software CNET daar precies voor gebruikt. De site kwam onder vuur te liggen toen websites als Futurism opmerkten dat de tekst niet zelf was geschreven. Ook bleken er regelmatig flinke fouten in de teksten te zitten.

De hoofdredacteur van CNET reageert nu in een artikel op de situatie. "De Money-redactie probeert de technologie uit om te kijken of die pragmatisch gebruikt kan worden voor standaard uitlegartikelen rondom financiële dienstverlening", schrijft Connie Guglielmo. "Het doel is om te kijken of technologie onze redactie kan helpen bij hun taak om een onderwerp van alle kanten te belichten."

Tegelijk gaat het alleen om hulp, zegt Guglielmo, en niet om het volledig uitbesteden van het schrijven. "Hoewel de AI het verhaal uiteen kan zetten en informatie kan verzamelen, wordt ieder artikel op de site nagelezen en gefactcheckt door eindredacteuren met kennis van zaken." Volgens Guglielmo blijft dat ook het geval.

CNET gaat voortaan wel verduidelijken dat de artikelen door een AI zijn geschreven. Alle artikelen worden voortaan alleen nog gepubliceerd onder de naam 'CNET Money' en niet onder de persoonlijke titels van redacteuren. Ook komt er direct boven het artikel te staan dat het artikel door een AI is gemaakt. Dat stond er eerst onder de auteursnaam als extra informatie.