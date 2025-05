Microsoft maakt OpenAI Service op Azure breed beschikbaar en voegt ChatGPT toe

Microsoft maakt zijn OpenAI Service op Azure algemeen beschikbaar voor meer gebruikers. In de toekomst kunnen bedrijven en ontwikkelaars die zich daarbij aansluiten en na GPT-3, Codex en Dall-E 2 ook ChatGPT van OpenAI gebruiken in de clouddienst.

Microsoft schrijft in een blogpost dat Azure OpenAI voortaan te gebruiken is voor iedereen. Er is dus geen wachtlijst meer voor de dienst, die in november 2021 van start ging. OpenAI is een platform binnen clouddienst Azure waarop ontwikkelaars gebruik kunnen maken van verschillende soorten kunstmatige-intelligentiemodellen zoals GPT-3. Ook Microsofts eigen CoPilot draait op Azure OpenAI.

Hoewel het inmiddels bekende ChatGPT van OpenAI grotendeels wordt getraind in Azure, is dat AI-model niet in Azure OpenAI beschikbaar. Dat gaat in de toekomst wel gebeuren, zegt Satya Nadella. Dat komt 'snel', maar de Microsoft-ceo noemt geen concrete datum. Verder zeggen zowel de ceo als het bedrijf zelf niets over de vermeende investering van tien miljard dollar die Microsoft zou willen doen in OpenAI.

OpenAI Service wordt voortaan ook beschikbaar zonder dat er een invite nodig is, maar bedrijven moeten wel aan bepaalde standaarden voldoen voor ze zich kunnen aanmelden. Microsoft schrijft dat bedrijven toegang moeten vragen en daarbij moeten uitleggen waar zij hun applicaties voor willen gebruiken. Ook blijven er bepaalde inhoudsfilters actief waarmee misbruik van de AI-resultaten wordt opgespoord.