OpenAI werkt aan betaalde zakelijke versie van ChatGPT

OpenAI werkt aan een zakelijke, betaalde versie van zijn chatbot ChatGPT. Dat blijkt uit een wachtlijst die het bedrijf open heeft gesteld. Het is een manier voor OpenAI om geld te verdienen met zijn chatbot.

OpenAI heeft een formulier online gezet, waaruit blijkt dat de naam ChatGPT Professional lijkt te worden. OpenAI wil de betaalde versie onderscheiden met een gegarandeerde beschikbaarheid, altijd snelle antwoorden van de chatbot zonder te throttlen en een verdubbeling van de dagelijkse limiet ten opzichte van reguliere gebruikers.

OpenAI benadrukt dat de betaalde, zakelijke versie vooralsnog niet algemeen beschikbaar zal zijn. Het gaat om een pilot en de voorwaarden kunnen nog veranderen. ChatGPT Professional zou een manier zijn om geld te verdienen met de chatbot, die sinds enige tijd gratis te gebruiken is. OpenAI bracht in november een publieke versie uit van AI-gesprekstool ChatGPT.

Daarnaast krijgt OpenAI investeringen om de ontwikkeling van zijn technologie te financieren. Zo wil Microsoft naar verluidt tien miljard dollar investeren om 49 procent van OpenAI in handen te krijgen. Een paar jaar geleden investeerde Microsoft al een miljard dollar.