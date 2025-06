It Takes Two-ontwikkelaar Hazelight kondigt nieuwe co-opgame Split Fiction aan

Hazelight, de maker van co-opgame It Takes Two, werkt aan een nieuwe game waarin spelers samen moeten spelen. De game speelt zich af in zowel een fantasy- als een scifiomgeving. Al die levels hebben eigen, unieke mechanics. Split Fiction komt op 6 maart uit.

Hazelight heeft de game tijdens de Game Awards aangekondigd. De game moet met twee spelers tegelijk worden gespeeld in splitscreenmodus of online, net zoals It Takes Two. Daarbij moeten de spelers samen puzzels oplossen en elkaar helpen verder te komen.

Het verhaal van Split Fiction speelt zich af in twee parallelle werelden. Spelers spelen als protagonisten Mio en Zoe, die per ongeluk in een simulatie van een techbedrijf terecht komen. De gebeurtenissen vinden afwisselend in een fantasy- en een sciencefictionomgeving plaats. Volgens Hazelight hebben alle levels unieke mechanics, wat ook vergelijkbaar is met It Takes Two.

De game komt op 6 maart uit voor consoles en de pc. Spelers kunnen online crossplatform spelen.