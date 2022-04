Klassieke vechtgame Streets of Rage uit 1991 lijkt eigen film te krijgen

Het lijkt erop dat de klassieke beat-'em-upgame Streets of Rage uit 1991 verfilmd gaat worden. Dat meldt althans filmsite Deadline op basis van meerdere, niet nader genoemde bronnen. De productie zou in handen zijn van dj2 Entertainment en Escape Artists.

Volgens Deadline heeft Derek Kolstad, de creator van de John Wick-franchise en de auteur van het script van de actiefilm Nobody, het script voor de Streets of Rage-verfilming geschreven. Producent dj2 Entertainment is bekend van de productie van de Sonic the Hedgehog-films en Escape Artists is de studio achter The Equalizer-franchise.

Streets of Rage kwam voor het eerst uit in 1991 voor de SEGA Genesis, waarna Streets of Rage 2 en 3 in 1992 en 1994 uitkwamen. In deze sidescrollergames kruip je als speler in de huid van een burgerwacht die met blote vuisten en op te pikken wapens een veelheid aan straatcriminelen moet verschalken. In 2020 kwam Streets of Rage 4 uit.

Het is nog onbekend of de game daadwerkelijk wordt verfilmd en wanneer deze moet uitkomen. Producent dj2 Entertainment bracht eerder deze maand Sonic the Hedgehog 2 uit en is ook bezig met het verfilmen van de populaire game It Takes Two. Daarnaast werkt het bedrijf aan filmprojecten rondom Life is Strange, Tomb Raider en Disco Elysium. Kolstad werd eerder in verband gebracht met projecten rondom Just Cause, Hitman en Splinter Cell.