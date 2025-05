Magische shooter Immortals of Aveum met Unreal Engine 5 verschijnt op 20 juli

De magische shooter Immortals of Aveum verschijnt op 20 juli voor Windows, de PlayStation 5 en de Xbox Series X en S. De game is het eerste project van de Amerikaanse studio Ascendant Studio's en wordt uitgegeven door EA Originals, dat eerder It Takes Two en Unravel uitbracht.

Immortals of Aveum speelt zich af op de magische planeet Aveum en draait om gevechten tussen battle mages en allerlei soorten vijanden. De speler neemt de rol aan van Jak, die wordt gespeeld door Darren Barnett, bekend van Never Have I Ever. Jak is een jonge magie-gebruiker die door General Kirkan (Gina Torres, bekend van Suits en Firefly) onder haar vleugels wordt genomen. Kirkan is de leider van de Immortals, de machtigste strijders van koninkrijk Lucium, dat in een al meer dan duizend jaar durende oorlog is verwikkeld met Rasharn en de boosaardige leider Sandrakk, die de wereld op de rand van de afgrond heeft gebracht. Alleen de Immortals kunnen voorkomen dat hij in zijn opzet slaagt en de Everwar, een oorlog voor controle over Aveums magische krachten, wint.

De game is een singleplayer-firstpersonshooter, maar in plaats van traditionele wapens, vecht Jak met magische aanvallen. Elke kleur staat voor een specifiek type wapen. De blauwe aanvallen gedragen zich als een geweer, de rode aanvallen als een shotgun en de groene aanvallen als een assault rifle. De werking van de aanvallen kan veranderd worden door speciale voorwerpen die de speler tijdens het spelen kan vinden. Naast deze aanvallen zijn er nog tal van andere magische aanvallen en spreuken die de speler kunnen helpen tijdens gevechten.

Immortals of Aveum is het eerste project van Ascendant Studio's. Dat werd in 2018 opgericht door Bret Robbins. De directeur van de studio en tevens creative director voor de game werkte eerder namens EA aan onder meer Dead Space en aan diverse Call of Duty-games voor Sledgehammer Games. Robbins en zijn collega's spraken onlangs met Tweakers tijdens een preview-event. Hun uitleg over de game en de eerste hands-on-ervaring kun je in deze preview lezen. De game wordt ontwikkeld met Unreal Engine 5 en profiteert onder meer van updates aan Lumen en Nanite die zijn doorgevoerd in de 5.1-update van die engine.

Met Immortals of Aveum zet het EA Originals-label een bewuste stap richting zogeheten AAA-games. Het label van Electronic Arts is bedacht om kleinere ontwikkelstudio's de kans te geven te profiteren van de voordelen die een grote uitgever als EA kan bieden, zonder daarbij het intellectuele eigendom en zeggenschap te verliezen. EA Originals werd op de kaart gezet door het in 2016 verschenen spel Unravel en had in It Takes Two uit 2021 zijn meest succesvolle release tot nu toe; van dat spel werden wereldwijd meer dan tien miljoen exemplaren verkocht. Ook sleepte de game diverse awards in de wacht, waaronder de Game Award voor beste game.