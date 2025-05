Tado experimenteerde met bericht over betaald abonnement vanaf 1 mei

Tado, dat onder meer slimme thermostaten maakt, heeft een test uitgevoerd waarbij een deel van de gebruikers in de webshop een bericht kreeg te zien dat zij vanaf 1 mei moeten betalen voor het gebruik van de tado-app. Tado zegt dat het een test was en dat de app gratis te gebruiken blijft.

In het bericht van tado staat dat gebruikers vanaf 1 mei maandelijks een pond per huishouden moeten betalen om de tado-app te blijven gebruiken, zo blijkt uit een screenshot dat op het forum van tado gedeeld wordt. Het bedrijf geeft als reden dat het al enige tijd hogere kosten voor de huur van servers en externe data moet betalen.

Diverse gebruikers reageren op het forum verbolgen op het bericht, maar een administrator van tado benadrukt meermaals dat het bericht slechts een test was in de webshop. "Degenen die aan deze test meededen, behielden volledige toegang tot de tado-app zonder kosten", zegt de admin. Het screenshot zou in een Facebook-groep gedeeld zijn door iemand die 'niet heeft doorgeklikt naar de laatste pagina en daarom niet is geïnformeerd dat dit slechts een test is'.

Hoe groot de test was en waar deze allemaal werd uitgevoerd, is onduidelijk. Uit het forumbericht blijkt dat het in ieder geval ging om Britse klanten van tado. Op Reddit wordt echter een ander screenshot gedeeld door iemand die zegt Nederlands te zijn. Deze gebruiker meldt dat hij in de app moest kiezen voor een abonnementsoptie, waarbij de goedkoopste optie 0,99 euro per maand is. Hoewel dit suggereert dat het abonnement al live is en er voortaan betaald moet worden om de tado-app te gebruiken, benadrukt de admin van tado op het forum opnieuw dat het om een test gaat. "Mensen die betrokken zijn bij deze test behouden volledige toegang tot de tado-app." Of er uiteindelijk toch een betaald abonnement geïntroduceerd wordt, is niet bekend.