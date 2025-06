Minister van Defensie: toegang tot broncode Amerikaanse wapensystemen niet nodig

Het is niet noodzakelijk dat Defensie toegang krijgt tot de broncodes van Amerikaanse wapensystemen. Dat zegt minister van Defensie Ruben Brekelmans naar aanleiding van Kamervragen over een mogelijke killswitch in F-35-straaljagers en wapensystemen uit de VS.

Brekelmans schrijft in zijn antwoorden aan GroenLinks-PvdA-Kamerlid Jimme Nordkamp dat Defensie 'niet op de hoogte is van het bestaan van een ‘killswitch’ in de F-35' en dat het ministerie de zorgen van het Kamerlid niet deelt. "Door het F-35 Joint Program Office (JPO) is uitdrukkelijk bevestigd dat er geen sprake is van een ‘killswitch’ in de F-35", zegt de minister.

Daarnaast antwoordt Brekelmans dat Defensie geen toegang heeft tot de broncodes van de Amerikaanse wapensystemen waar het mee werkt. Om toegang tot de broncodes te krijgen zou Defensie hiervoor een licentie moeten verkrijgen en daar zijn volgens de minister hoge kosten aan verbonden. Brekelmans wijst erop dat de Amerikaanse wet- en regelgeving beperkingen oplegt aan de verspreiding van en toegang tot Amerikaanse technologie. Ook heeft Defensie 'in veel gevallen niet de technische kennis om dergelijke software zelf te onderhouden'.

"Nederland heeft operationele soevereiniteit over van oorsprong Amerikaanse wapensystemen.

Van controle van de VS over de inzet van deze wapensystemen is geen sprake. Alleen wanneer de

VS besluit de aanvoer van reserveonderdelen te blokkeren, heeft dat implicaties voor de inzet en het

voortzettingsvermogen van door Nederland gebruikte wapensystemen die van oorsprong

Amerikaans zijn", aldus Brekelmans.

Kamerlid Nordkamp stelde de vragen naar aanleiding van artikelen van Financial Times en Bild over een mogelijke killswitch in de F-35-straaljagers. Doordat de VS zich op militair gebied steeds verder afzijdig gaan houden van Europa, zijn er zorgen over de ondersteuning van wapensystemen die in de VS zijn ontwikkeld. F-35-fabrikant Lockheed Martin zegt tegen Financial Times dat het 'alle benodigde systeeminfrastructuur en gegevens beschikbaar stelt voor F-35-klanten om het vliegtuig te ondersteunen'.