Proton Drive-gebruikers kunnen externen uitnodigen om bestanden te bewerken

Proton Drive-gebruikers kunnen gebruikers zonder een Proton-account uitnodigen om bestanden te bewerken. Ook kunnen externen op uitnodiging toegang krijgen tot mappen in Drive en daar zelf bestanden aan toevoegen.

Proton meldt dat gebruikers zonder een Proton-account uitgenodigd kunnen worden als bewerker of als lezer. De ontwikkelaar had afgelopen november al beloofd om deze functie toe te voegen aan Drive.

Via de Editor Access-optie kan de gebruiker openbare links maken en bepalen welke rechten de ontvanger van de link krijgt. Deze optie is terug te vinden onder de Share-knop bij individuele documenten en mappen. Daarnaast ontvangen gebruikers voortaan meldingen via de mail als er opmerkingen of suggesties zijn toegevoegd aan een document.