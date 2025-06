Netflix gaat HDR10+ ondersteunen bij Premium-abonnementen

Netflix gaat HDR10+ ondersteunen. Om daarvan gebruik te kunnen maken hebben abonnees wel een Premium-abonnement nodig en een apparaat dat HDR10+ ondersteunt. HDR10 en Dolby Vision waren al beschikbaar bij de streamingdienst.

Om de HDR10+-content af te kunnen spelen, moet het apparaat van de gebruiker de AV1-videocodec ondersteunen. HDR10+ wordt niet alleen toegevoegd aan nieuwe films en series, maar ook aan een aantal shows die al te zien zijn op het streamingplatform, schrijft Netflix.

De streamingdienst illustreert met twee afbeeldingen het verschil tussen HDR10 en HDR10+ op een televisie die de pieken van het HDR10-signaal niet volledig kan weergegeven. In de HDR10+-afbeelding zijn er meer details zichtbaar in de zaklamp, omdat de televisie de helderheid van het signaal aanpast aan de mogelijkheden van het paneel. HDR10+ gebruikt hiervoor dynamische metadata, waardoor het mogelijk is om realtime aanpassingen te maken voor een optimale beeldweergave, afgestemd op de capaciteiten van de tv. Dit leidt vooral bij tv's uit de lagere en middenklassen bijvoorbeeld tot beter zichtbare details in licht en schaduw en een verhoogd contrast.

Premium-abonnees kunnen bij de beeldkwaliteitinstellingen van de stream kiezen voor HDR10+. Een Netflix Premium-abonnement kost 18,99 euro per maand.