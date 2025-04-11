Netflix kondigt tweede seizoen Devil May Cry-serie aan

Er komt een tweede seizoen van de Devil May Cry-serie op Netflix. Dat heeft de streamingdienst bekendgemaakt. Het eerste seizoen van de animatieserie kwam begin april uit.

Netflix bevestigt in een post op X dat Devil May Cry een tweede seizoen krijgt. De streamingdienst zegt dat het nieuwe seizoen ‘binnenkort’ uitkomt, maar deelt geen details. De aankondiging volgt nauwelijks een week na de release van het eerste seizoen, dat uitkwam op 3 april.

Het verhaal van Devil May Cry volgt hoofdpersonage Dante, die met pistolen en grote zwaarden op demonen jaagt. De serie wordt gemaakt onder leiding van Adi Shankar, die bekend is van onder meer de Castlevania-animatieserie. Shankar zei in 2021 tegen IGN dat hij een verhaal voor ogen had dat meerdere seizoenen bestrijkt.

Door Idriz Velghe

Redacteur

Feedback • 11-04-2025 17:55 30

11-04-2025 • 17:55

30

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Reacties (30)

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Klabotn 11 april 2025 18:34
Leuke serie, we worden verwend met alle anime voor volwassenen tegenwoordig, deze kan mee in het lijstje van Blue Eyed samurai en Invincible.

Laat maar komen
Rhinosaur @Klabotn11 april 2025 18:36
Voeg daar ook Castlevania aan toe. Wat een geweldige tijd inderdaad voor volwassen geanimeerde series. Veel leuker dan niet geanimeerde series!

Ook Cyberpunk Edgerunners en Arcane.

[Reactie gewijzigd door Rhinosaur op 11 april 2025 18:38]

Amanoo @Rhinosaur11 april 2025 20:31
Persoonlijk was ik niet zo'n fan van Arcane, en vooral niet het tweede seizoen. Dat ging naar mijn idee een beetje alle kanten op en had geen goede focus.
SactoriuS @Amanoo13 april 2025 09:19
Ik zou arcane nog een keer kijken als ik jou was. Seizoen 1 was perfectie.
Amanoo @SactoriuS13 april 2025 10:52
Het is ook met name seizoen 2 waar ik een probleem mee heb.
SactoriuS @Rhinosaur13 april 2025 09:17
Arcane en edge runners in 1 zin noemen, doet mij pijn. Arcane vooral s1 een meesterwerk. Edge runner grafisch spectacle maar qua verhaal en karakter ontwikkeling is het utter garbage.

[Reactie gewijzigd door SactoriuS op 13 april 2025 09:18]

clannad @Klabotn11 april 2025 21:09
Blue Eyed Samurai was fantastisch.
Ben niet bekend met deze DmC versie, zit die effectief in dezelfde categorie als Cyperbunk Edgerunners, Arkane en Blue Eyed Samurai?
desalniettemin 11 april 2025 18:37
Blij mee, want deze pas gekeken.
Ruw ER 11 april 2025 18:45
Zou Asmongold er weer in zitten?
Lagonas @Ruw ER11 april 2025 19:19
Ik heb de serie zelf niet gezien, en dit compleet gemist dus dacht even dat Asmongold een stem of iets vertolkte, maar na een snelle Google query is dit toch wel leuker! Dit is wel echt een lookalike :*) Wellicht toch maar eens seizoen 1 kijken.
Genosha @Ruw ER12 april 2025 11:31
Uuh. Wat? Is Shankar een Asmongold fanboy?
Ruw ER @Genosha12 april 2025 13:03
Geen idee, maar google maar asmongold devil may cry. 1 op 1. Zelfs zijn tand mist.
jellybrah 12 april 2025 10:18
Het is... een poging te noemen.
Ik was zelf diep teleurgesteld dat het verhaal en de lore totaal niet zijn gebaseerd op de games.

En wat een exposition dumps overal (uitleggen wat men op dat moment aan het doen is á Jojos bizarre adventure, zomaar als een robot iets randoms uitleggen). En Lady is een totaal ander karakter geworden, vrij irritant daarin ook.
One liners en grappen landen niet, dante is aangepast, wint vrij weinig gevechten..

Gemiste kans

[Reactie gewijzigd door jellybrah op 12 april 2025 10:18]

demonite 11 april 2025 19:19
Totaal off-topic maar ik moet toch ff melden dat mijn account vandaag 25 jaar is geworden }:O
Lagonas @demonite11 april 2025 19:21
Totaal offtopic inderdaad maar toch gefeliciteerd. Ik zie dat mijne dit jaar 27 word.. Ik voel me enorm oud opeens
demonite @Lagonas11 april 2025 19:31
Thanks! Ah je bent zo oud als je je voelt, dus als je dit feitje morgen bent vergeten, ben je misschien wel weer jonger?
harley @demonite11 april 2025 19:51
Daar is een speciaal topic voor op
https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1400006
Gh0s7y @harley11 april 2025 20:50
Het topic dat je op hebt gevraagd bevindt zich momenteel in een voor jou afgesloten forum.
Krijg je daar vanzelf toegang toe als je account een bepaalde leeftijd heeft? :P
smv @harley12 april 2025 14:33
Die is voor mij ook afgesloten forum...
B0KIT0 @demonite11 april 2025 19:51
Van harte!
Dirk45 @demonite11 april 2025 20:04
Lekker man proficiat!
dreetjuh71 11 april 2025 19:52
Had toch liever een vervolg serie van de dmc reeks uit 2007 willen zien. Het liefst ook door dezelfde studio.
Armselig @dreetjuh7111 april 2025 22:14
Ik wou net zeggen, deze serie zal best prima zijn maar er waren volgens mij ook stemmen die zeiden dat de oude serie beter is/was. Daar is nooit meer wat mee gedaan maar deze krijgt gewoon effe een tweede seizoen.
Linksquest Moderator Spielerij
12 april 2025 05:57
Sta op het punt om deze te gaan kijken, vond de games al erg tof, dus ben erg benieuwd hoe deze zich verhoud met de games.
penthadix @Linksquest12 april 2025 09:38
Dan zou ik persoonlijk zeggen, bespaar je de moeite. Maar misschien had ik wat hoge verwachtingen van de dmc serie (eerste game heb ik echt stukgespeeld). Castlevania vind ik overigens wel een hele dikke serie, blue eyed samurai komt op de to watch list.
Linksquest Moderator Spielerij
@penthadix12 april 2025 09:40
Castlevania heb ik al gezien, vond ik inderdaad lekker wegkijken. Ga hem binnenkort toch even een kans geven.
penthadix @Linksquest12 april 2025 09:42
Mijn grootste punt is vooral de sfeer van de serie die anders voelt dan de games. Vooral het wat "duistere" uit de games trok mij zo aan
Advanced03 12 april 2025 09:31
"" Visionair ""
Genosha 12 april 2025 11:33
Op aflevering 6 na, was DMC best geinig om te kijken. Animatiekwaliteit is in ieder geval een stuk beter dan eerste seizoen van Castlevania.
Majestici 12 april 2025 20:02
IP-milking gaat vrolijk verder.

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