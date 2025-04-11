Netflix kondigt tweede seizoen Devil May Cry-serie aan

Er komt een tweede seizoen van de Devil May Cry-serie op Netflix. Dat heeft de streamingdienst bekendgemaakt. Het eerste seizoen van de animatieserie kwam begin april uit.

Netflix bevestigt in een post op X dat Devil May Cry een tweede seizoen krijgt. De streamingdienst zegt dat het nieuwe seizoen ‘binnenkort’ uitkomt, maar deelt geen details. De aankondiging volgt nauwelijks een week na de release van het eerste seizoen, dat uitkwam op 3 april.

Het verhaal van Devil May Cry volgt hoofdpersonage Dante, die met pistolen en grote zwaarden op demonen jaagt. De serie wordt gemaakt onder leiding van Adi Shankar, die bekend is van onder meer de Castlevania-animatieserie. Shankar zei in 2021 tegen IGN dat hij een verhaal voor ogen had dat meerdere seizoenen bestrijkt.