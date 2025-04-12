Amerikaanse Library of Congress neemt geluid Windows 95 en Minecraft op in canon

De Amerikaanse National Library of Congress gaat het opstartgeluid van Windows 95 en de originele gamemuziek van Minecraft opnemen in de National Recording Registry. Hierdoor zal de muziek tot de Amerikaanse canon behoren.

De National Library of Congress heeft in totaal 25 nummers geselecteerd om aan de catalogus toe te voegen, waaronder de Microsoft Windows Reboot Chime van de componist Brian Eno uit 1995 en Minecraft: Volume Alpha van de Duitse producer Daniel Rosenfeld uit 2011. De organisatie heeft de nummers naar eigen zeggen gekozen vanwege hun 'culturele, historische of esthetische belang voor het erfgoed van opgenomen geluiden in de Verenigde Staten'.

De Microsoft Windows Reboot Chime is ontwikkeld door de Britse muziekproducent Brian Eno, die begin jaren zeventig deel heeft uitgemaakt van de band Roxy Music. Eno heeft volgens de National Library of Congress 84 geluiden geproduceerd voor Microsoft. Het bedrijf zou de Reboot Chime hebben gekozen vanwege het gevoel van welkom, hoop en vooruitgang dat het zou hebben opgeroepen.

Minecraft: Volume Alpha is een muziekalbum dat in 2011 werd gemaakt door de Duitse producer Daniel Rosenfield, die artiestennaam C418 gebruikt. De National Library of Congress schrijft dat de zachte elektronische muziek zich perfect tot het open ended gameontwerp en sandbox van Minecraft leende.