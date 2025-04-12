Amerikaanse Library of Congress neemt geluid Windows 95 en Minecraft op in canon

De Amerikaanse National Library of Congress gaat het opstartgeluid van Windows 95 en de originele gamemuziek van Minecraft opnemen in de National Recording Registry. Hierdoor zal de muziek tot de Amerikaanse canon behoren.

De National Library of Congress heeft in totaal 25 nummers geselecteerd om aan de catalogus toe te voegen, waaronder de Microsoft Windows Reboot Chime van de componist Brian Eno uit 1995 en Minecraft: Volume Alpha van de Duitse producer Daniel Rosenfeld uit 2011. De organisatie heeft de nummers naar eigen zeggen gekozen vanwege hun 'culturele, historische of esthetische belang voor het erfgoed van opgenomen geluiden in de Verenigde Staten'.

De Microsoft Windows Reboot Chime is ontwikkeld door de Britse muziekproducent Brian Eno, die begin jaren zeventig deel heeft uitgemaakt van de band Roxy Music. Eno heeft volgens de National Library of Congress 84 geluiden geproduceerd voor Microsoft. Het bedrijf zou de Reboot Chime hebben gekozen vanwege het gevoel van welkom, hoop en vooruitgang dat het zou hebben opgeroepen.

Minecraft: Volume Alpha is een muziekalbum dat in 2011 werd gemaakt door de Duitse producer Daniel Rosenfield, die artiestennaam C418 gebruikt. De National Library of Congress schrijft dat de zachte elektronische muziek zich perfect tot het open ended gameontwerp en sandbox van Minecraft leende.

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 12-04-2025 12:52
25 • submitter: wildhagen

12-04-2025 • 12:52

25

Submitter: wildhagen

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Reacties (25)

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The Zep Man
12 april 2025 12:56
Mojang is Zweeds en de originele muziek is gemaakt door een Duitser. Apart om dat zo op te nemen, maar het hoeft natuurlijk niet Amerikaans te zijn. ;)

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 12 april 2025 13:05]

CH4OS @The Zep Man12 april 2025 13:40
Dan kunnen zij nog wel een Amerikaanse studio gebruikt hebben om het geluid op te nemen, zoals ook in de tekst staat. ;)
StefanJanssen @CH4OS12 april 2025 14:25
Maar dat is het dus niet, ik zie ook niet in de tekst staat dat het is opgenomen in een Amerikaanse studio.

Alle Minecraft muziek van C418 zijn op zijn slaapkamer gemaakt terwijl zijn inkomen van werk in een lokale fabriek aan de assembleerlijn was.
Daniel (C418) was tot na Minecraft nog nooit in de VS geweest.
CH4OS @StefanJanssen12 april 2025 14:27
De organisatie heeft de nummers naar eigen zeggen gekozen vanwege hun 'culturele, historische of esthetische belang voor het erfgoed van opgenomen geluiden in de Verenigde Staten'.
’…van opgenomen geluiden in de Verenigde Staten’, veel duidelijker kan het volgens mij niet… :$
StefanJanssen @CH4OS12 april 2025 14:35
Dan hebben ze een fout gemaakt, want Volume Alpha is volledig opgenomen in Duitsland. Geschreven in Chemnitz, opgenomen in Berlijn.

Later is C418 naar Toronto verhuist, misschien dat het daarom kwalificeert? Trump zegt dat dat ook Amerika is/gaat zijn.

Edit:
Tweakers heeft een vertaalfout gemaakt:
based on their cultural, historical or aesthetic importance in the nation’s recorded sound heritage.
Moet vertaald worden als
op basis van hun culturele, historische of esthetische belang in het opgenomen geluidserfgoed van het land.

[Reactie gewijzigd door StefanJanssen op 12 april 2025 14:39]

jpsch @StefanJanssen12 april 2025 15:38
Is Duitsland niet de 52e staat van Amerika?
JeroenED @jpsch12 april 2025 15:56
Nee, europa geeft hij als oblasten aan Poetin.
lariekoek @jpsch12 april 2025 17:45
Gulf of America. Enough said.
Gewoon keihard bluffen, de beschikbare platformen er naar opzetten en presto.
Pizza is tenslotte ook Amerikaans and We're all living in America /s

[Reactie gewijzigd door lariekoek op 12 april 2025 17:49]

DrPoncho @CH4OS12 april 2025 15:27
Het 'erfgoed van opgenomen geluiden' is in de VS. Er staat niet 'erfgoed van in de Verenigde Staten opgenomen geluiden'.

Blijkbaar nog niet duidelijk genoeg dus ;)
Arjan P @CH4OS12 april 2025 19:46
…het erfgoed van opgenomen geluiden in de Verenigde Staten’, veel duidelijker kan het volgens mij niet… :$
Het kan toch wel duidelijker: Het gaat om het erfgoed in de Verenigde Staten, wat opgenomen geluiden bevat. Waar die opnamen plaatsvonden is daarbij niet relevant. Anders zou het moeten zijn: Het erfgoed van in de VS opgenomen geluiden.
fevenhuis @StefanJanssen13 april 2025 14:37
Het gaat hier niet om Amerikaanse geluiden voor de Library of Congress, maar om een persbericht om de Minecraft film te promoten.

Het Amerikaanse Congress is Pay To Play.
Andros @The Zep Man12 april 2025 14:42
Ze hadden laatst toch ook het Japanse Super Mario Bros opgenomen in die Canon? Ze kijken daar niet zo nauw waar het vandaan komt blijkbaar, als het maar populair is bij hen.

.geek: Library of Congress VS neemt Super Mario Bros.-muziek op in nationale ...
wildhagen
12 april 2025 12:56
Terecht imho. Dat opstartgeluid van Windows 95 is zó wijd bekend en herkenbaar, imho goed dat dat bewaard wordt.

Jammer dat bij latere Windows-versies dit (of desnoods een ander) geluid niet meer werd afgespeeld.
Het bedrijf zou de Reboot Chime hebben gekozen vanwege het gevoel van welkom, hoop en vooruitgang dat het zou hebben opgeroepen.
Grappig is eigenlijk wel dat die Reboot Chime dus 2x zolang duurde als Microsoft eigenlijk als wens had gesteld:
De Microsoft Windows Reboot Chime werd ontwikkeld door oud-Roxy Music toetsenist Brian Eno.
Hij had 84 geluidselementen geleverd en Microsoft had uiteindelijk gekozen voor een die twee keer zo lang was als gewenst.
Zie https://www.emerce.nl/nie...s-95-alle-tijden-behouden

Uiteindelijk toch een goede keus geweest denk ik, gezien de bekendheid onder een enorm publiek.
TV_NERD @wildhagen12 april 2025 14:49
Jammer dat bij latere Windows-versies dit (of desnoods een ander) geluid niet meer werd afgespeeld.
Het bedrijf zou de Reboot Chime hebben gekozen vanwege het gevoel van welkom, hoop en vooruitgang dat het zou hebben opgeroepen.
Elke windows versie heeft toch een opstartgeluid?
xFeverr @TV_NERD12 april 2025 14:57
Nee, Windows 8 en 10 niet. Windows 11 weer wel.
Soldaatje @xFeverr12 april 2025 16:47
Op mijn W10 kan ik het aanzetten (of ik mis iets in deze discussie).
Marctraider @xFeverr13 april 2025 01:03
Er is een verschil met boot proces en huidige startup sound imho.

Anyhow, al mijn post setup scripts voor LTSC verwijderen alle 'System sound's door ze programmatisch uit het registry te halen.

Zo irritant als je muziek luistert. Snap echt de meerwaarde niet.
evilution @wildhagen12 april 2025 16:09
Jammer dat bij latere Windows-versies dit (of desnoods een ander) geluid niet meer werd afgespeeld.
Nah, wat mij betreft niet, ik vind dat soort geluidjes maar irritant. :P
Bij Windows 95 was het natuurlijk wel handig omdat je in de tijd die lag tussen aanzetten en volledig opgestart een vreemde taal kon leren. Een moderne computer is met een paar seconden opgestart.
JanVQ 12 april 2025 13:06
Ook wel grappig is dat Brian Eno het geluid van Windows op een Macintosh heeft gemaakt... :-)
wildhagen
@JanVQ12 april 2025 13:11
Klopt, al zijn werk is op een Mac gemaakt:
Eno shed further light on the composition of the sound on the BBC Radio 4 show The Museum of Curiosity, admitting that he created it using a Macintosh computer, stating "I wrote it on a Mac. I've never used a PC in my life; I don't like them."
Hij had op dat moment ook geen inspiratie meer voor algemeen werk, toen hij van Microsoft deze opdracht kreeg:
The idea came up at the time when I was completely bereft of ideas. I'd been working on my own music for a while and was quite lost, actually. And I really appreciated someone coming along and saying, "Here's a specific problem – solve it."

The thing from the agency said, "We want a piece of music that is inspiring, universal, blah-blah, da-da-da, optimistic, futuristic, sentimental, emotional," this whole list of adjectives, and then at the bottom it said "and it must be 3+1⁄4 seconds long."

I thought this was so funny and an amazing thought to actually try to make a little piece of music. It's like making a tiny little jewel.

In fact, I made eighty-four pieces. I got completely into this world of tiny, tiny little pieces of music. I was so sensitive to microseconds at the end of this that it really broke a logjam in my own work. Then when I'd finished that and I went back to working with pieces that were like three minutes long, it seemed like oceans of time.
Zie zijn wiki-pagina: Wikipedia: Brian Eno

Hij heeft in 2010 ook een interview gegeven waar de creatie van dit geluid werd besproken. Het oorspronkelijke artikel met het interview is inmiddels offline, maar WebArchive heeft hem nog: https://web.archive.org/w...5/2010/id/28465?refresh=1
Znorkus 12 april 2025 21:29
Erg mooi compliment voor C418. Die originele nummers hebben iets heel speciaals, ik heb altijd gevonden dat die niet onderdeed voor hedendaagse abstracte muziek. De bladmuziek ligt hier nog steeds op mijn vleugel. De manier waarop het samenwerkte met de Minecraft open wereld, het geklopt van de pickaxe, de daynight cycle etc gaf het inderdaad een unieke sfeer. Zeker zo'n mijlpaal voor games als bv pacman en doom waren in mijn ogen.
Travelan 12 april 2025 23:51
Dus het werk van een Duitser en een Brit is Canon van Amerika. Cool, dat zal Trump leuk vinden.
WigaDan 13 april 2025 00:04
Nu nog de muziek van de 'carnaval' van de Efteling :o :+
ge-flopt @WigaDan14 april 2025 12:59
En bedankt... nu zit dat weer in mijn hoofd!!
WigaDan @ge-flopt27 april 2025 03:05
:+ Youre welcome Dude!

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