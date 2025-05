Library of Congress VS neemt Super Mario Bros.-muziek op in nationale canon

De Amerikaanse National Library of Congress neemt de muziek van Super Mario Bros. voor het Nintendo Entertainment System op in zijn National Recording Registry. Dit vanwege de betekenis die de muziek heeft voor het land.

Het is voor het eerst dat videogamemuziek opgenomen wordt in de National Recording Registry, waarin ook muziek van Alicia Keys, Jay-Z, Ricky Martin, Radiohead, Mariah Carey en nog veel meer is opgenomen. Ook non-muziek kan in het register belanden. Zo is The Pale Blue Dot van Carl Sagan aanwezig, maar ook een aflevering van podcast This American Life over de financiële crisis van 2008.

Over de Japanse componist Koji Kondo zegt de NLOC: "Van weinig muzikanten is hun werk al decennialang zo erkend terwijl de artiest relatief zo onbekend blijft." De bibliotheek citeert Kondo uit een recent interview: "De hoeveelheid data die we konden gebruiken voor muziek en geluidseffecten, was extreem klein, dus ik moest echt heel innovatief zijn en volledig gebruikmaken van de muzikale en programmeervernuftigheid die we op dat moment hadden. Ik gebruikte allerlei genres die overeenkwamen met wat er op het scherm gebeurde. We hadden jingles om spelers aan te moedigen het opnieuw te proberen nadat ze een 'game over' hadden gekregen, fanfares om hen te feliciteren met het behalen van doelen en stukjes die versnelden als de resterende tijd te kort was."

Toevoeging aan de National Recording Registry betekent niet alleen erkenning voor 'culturele, historische of esthestische significantie', het betekent ook dat stappen gezet worden om te verzekeren dat de opname bewaard wordt voor toekomstige generaties. Zeker voor populaire opnames doen andere partijen dat al. In dat geval doet de Library of Congress op dit gebied niets.

Samen met de Mario-muziek worden dit jaar opnames van Jackie DeShannon, John Lennon, Led Zeppelin, John Denver, Eurythmics, The Police en meer toegevoegd. Het initiatief bestaat sinds 2002.