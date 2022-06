Super Nintendo World opent in 2023 in Universal Studios-pretpark Hollywood

Volgend jaar opent Super Nintendo World zijn deuren in Universal Studios Hollywood. Sinds vorig jaar is er al een gelijknamig themapark open in het Universal Studios-pretpark in Japan. De precieze inhoud van het Amerikaanse themapark is nog niet bekend.

Universal Studios belooft een 'visueel spektakel', een 'baanbrekende rit' en 'interactieve gebieden', maar toont nog geen concrete details van het Super Nintendo World-themapark. Website Inside The Magic toonde eind vorig jaar een aantal foto's van het in aanbouw zijnde park. Het themapark zou in grote lijnen overeenkomen met de versie in Japan. Wanneer het park in Hollywood precies opengaat, is nog niet duidelijk. De uitbater noemt enkel het jaartal 2023.

In februari vorig jaar ging het eerste Super Nintendo World-themapark open. Dat is onderdeel van het in Osaka gevestigde Universal Studios Japan. De voornaamste attractie van dat park is een Mario Kart-achtbaan met AR-elementen. Verder is er ook een Yoshi's Adventure-attractie.

Naast het Super Nintendo World-themapark in Hollywood staan er nog meer locaties op de planning. In Orlando in Florida had het eerste Amerikaanse Mario-themapark geopend moeten worden, maar dat werd uitgesteld. Naar verluidt gaat die locatie open in 2025. Ook zijn er plannen voor een Super Nintendo World-themapark in Universal Studios Singapore, maar details daarover zijn nog niet bekend.