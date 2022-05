Super Nintendo World gaat voorjaar 2021 open in Universal-pretpark in Japan

Super Nintendo World opent in de lente van 2021 zijn deuren. Het themagebied is onderdeel van pretpark Universal Studios Japan en zou dit jaar al opengaan, maar dat werd uitgesteld vanwege de coronapandemie.

Nintendo Japan maakt bekend dat het pretpark in het voorjaar opengaat en dat er vanaf volgende week al een restaurant en winkel met Super Mario-thema te bezoeken zijn op de Hollywood Boulevard. Dat is een onderdeel van het bestaande Universal Studios Japan-pretpark. Op het menu van het restaurant staan hapjes en drankjes die uitgevoerd zijn in Mario- en Luigi-thema's.

Het Super Nintendo World-pretpark dat volgend jaar opengaat, is al drie jaar in aanbouw. Het moet een omgeving worden die doet denken aan de Super Mario-games en bezoekers krijgen een polsbandje dat verbonden is met een app. Met dat bandje kunnen bezoekers interactie aangaan met voorwerpen in het pretpark om zo net als in de Mario-games muntjes te verzamelen.

Super Nintendo World krijgt locaties en attracties zoals Mushroom Kingdom, Peaches Castle en Mario Kart. Het pretpark is een samenwerking tussen Universal Studios en Nintendo. De twee bedrijven willen in de toekomst ook Super Nintendo World-pretparken aanleggen in Orlando, Hollywood en Singapore. Wanneer die opengaan, is nog niet bekend.

Video over Super Nintendo World-pretpark van januari 2020