Universal Studios Japan gaat samenwerken met Pokémon Company

Universal Studios Japan en The Pokémon Company hebben aangekondigd een 'langdurige samenwerking' aan te gaan. Wat dat precies inhoudt is nog onduidelijk, maar vanaf volgend jaar moet er al iets in het pretpark te zien zijn dat aan Pokémon gerelateerd is.

Het Japanse themapark zegt zelf dat er 'innovatieve technologie' aan te pas zal komen wanneer Pokémon zijn intrede maakt in Universal. Wat parkbezoekers vanaf 2022 op Pokémon-gebied precies kunnen verwachten schrijven de bedrijven niet. Het is dus niet duidelijk of dat gaat om voorstellingen, attracties of zelfs hele themagebieden met een Pokémon-thema, al lijkt het niet aannemelijk dat die laatste twee in het aankomende jaar gebouwd kunnen worden. Wel hopen de bedrijven dat 'de nieuwe ervaringen de toeristenmarkt zullen revitaliseren'.

Het wordt niet de eerste keer dat Pokémon verschijnt in een pretpark. In 2005 werd het PokéPark geopend in Japan. Dat stond volledig in het teken van de zakmonstertjes. Er waren zo'n twintig Pokémon-gerelateerde attracties. Het park bevatte onder andere een botsautoattractie waarin bezoekers een van de twee teams moesten kiezen, Team Magma of Team Aqua, en tegen het andere team moesten strijden in een botsautowedstrijd. Ook was er een schommelboot in de vorm van de Pokémon Latios en Latias en was er een reuzenrad met Pokéballen als stoeltjes. Hetzelfde jaar nog sloot het park weer. In 2006 werd er nog een poging gedaan, ditmaal in Taiwan, maar ook die ging na een paar maanden weer dicht.

Universal Studios Japan heeft wel meer gamefranchises gerepresenteerd in het park. Zo zijn er attracties gebaseerd op Monster Hunter, bijvoorbeeld een waarbij bezoekers in vr moeten vechten tegen monsters uit de gameserie. Ook is er een heel gebied gemaakt gebaseerd op Super Mario. In 2024 moet er ook een Donkey Kong-gedeelte in het themapark verschijnen.