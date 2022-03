Fans brengen pc-port van Nintendo 64-game Zelda: Ocarina of Time uit

Harbour Masters, een groep communityontwikkelaars, heeft de pc-port van de oorspronkelijk voor de Nintendo 64 uitgebrachte game Zelda: Ocarina of Time uitgebracht. Spelers hebben de legale Nintendo 64-versie van de game nodig voor het spelen van de port.

Voor het spelen van de pc-versie van de game is software genaamd Ship of Harkinian nodig, beschikbaar via de desbetreffende Discord-server. Op het YouTube-kanaal van Ship of Harkinian is een video gepubliceerd waarin enkele features worden aangekondigd, zoals hd-graphics en ondersteuning voor ultrawide formaten, controllers en toetsenborden. Ook is er ondersteuning voor mods. Uiteindelijk moet de framerate omhooggaan naar 60fps en moeten features als tekst-naar-spraak, betere audio en grafische modellen en ondersteuning voor Linux en Mac worden toegevoegd.

Zelda: Ocarina of Time kwam uit in 1998 voor de Nintendo 64. Spelers die de Ship of Harkinian-port willen proberen, moeten hun legale exemplaar voor de originele Nintendo 64-game gebruiken. De software zal de assets van die originele game binnenhalen, waarna de pc-versie speelbaar is. De port is mogelijk geworden door een tweejarig project waarin de oorspronkelijk code van game via reverse-engineering is verkregen.

Een Harbour Master-ontwikkelaar sprak met VGC en gaf aan dat het toevoegen van de ondersteuning van mods veel eenvoudiger was bij deze Zelda-port dan bij de pc-versie van Mario 64. Dat komt volgens de ontwikkelaar doordat de Zelda-port een asset loading pipeline heeft die redelijk vergelijkbaar is met die van moderne games. Ook patches worden ondersteund.