Modder tovert Fisher Price-controller om in controller voor Elden Ring

Een Nieuw-Zeelandse modder en gamer heeft een Fisher Price-controller omgeturnd in een controller voor gebruik met Elden Ring. Omdat er op de speelgoedcontroller minder inputs zijn, moest hij wel wat aanpassingen maken.

Fisher Price-controller

Het begon allemaal met een grap van Wario64, die een link plaatste naar een aanbieding van de Fisher Price-controller en erbij zei 'perfect voor Elden Ring'. Dylan Beck heeft sindsdien af en toe gewerkt aan de controller, schrijft The Verge. Intussen is het een werkende controller voor pc en is Elden Ring speelbaar. De originele geluidseffecten van de speelgoedcontroller zitten er ook nog in.

Elden Ring is misschien geen kinderspel, maar het ombouwen van een speelgoedcontroller tot een echt werkende moderne controller is ook geen makkie. In de controller zit een kloon van een Arduino Pro Micro, terwijl er ook een joystick in moest, omdat die van Fisher Price eigenlijk een knop was.

Omdat een moderne Xbox-controller twee joysticks heeft, is het mogelijk om met de slider te wisselen tussen beide joysticks. Dan veranderen ook de knoppen aan de rechterkant van functie. Het is dus niet tegelijkertijd bruikbaar. Beck toont zijn controller in een video. Het is niet voor het eerst dat iemand Elden Ring speelt met een aangepaste controller. Een andere gamer gebruikte al bananen als controller.