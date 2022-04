Videogamecoverband The 8-Bit Big Band wint Grammy voor Beste Arrangement

Twee arrangeurs van de coverband The 8-Bit Big Band hebben zondag de Grammy gewonnen voor het Beste Arrangement. Ze wonnen de muziekprijs voor hun arrangement van Meta Knight's Revenge uit de SNES-game Kirby Superstar uit 1996.

De cover van Meta Knight's Revenge heeft onder andere gewonnen van een cover van For The Love Of A Princess uit de Mel Gibson-film Braveheart. Het arrangement is uitgevoerd door The 8-Bit Big Band, een orkest dat uit 30 tot 65 leden bestaat. De groep heeft in het verleden ook covers gespeeld van soundtracks uit andere Nintendo-spellen, zoals The Legend of Zelda: Ocarina of Time en Earthbound.

Het komt niet vaak voor dat videogamemuziek wordt genomineerd voor een Grammy en deze wint. In 2011 won het nummer Baba Yetu uit Civilization IV een Grammy. Het strategiespel kwam al uit in 2005, maar Baba Yetu kwam in aanmerking voor de muziekprijs nadat het opnieuw was uitgebracht op een afzonderlijk album. De versie op dat album is gezongen door het Soweto Gospel Choir en begeleid door het London Philharmonic Orchestra.

De indie-game Journey was genomineerd voor Beste Soundtrack voor Visuele Media in 2012, maar verloor uiteindelijk van de film The Girl with the Dragon Tattoo.