Youtuber ontdekt zeven jaar na release 'laatste easteregg' in The Witcher 3

Youtuber xLetalis heeft naar eigen zeggen de laatste nog niet ontdekte easteregg gevonden in The Witcher 3. De vondst is bevestigd door Witcher-ontwikkelaar Phillip Weber. In de easteregg sterft personage Vivienne als de speler zeven jaar lang in-game wacht en haar opzoekt.

De easteregg draait allemaal om Vivienne de Tabris, die in de game vervloekt wordt. Als Geralt haar vloek opheft, zegt hij dat ze waarschijnlijk maar zeven jaar te leven zal hebben. Wie haar nu, zeven jaar na de release, opzoekt in haar kamer in Skellige zal inderdaad een overleden Vivienne aantreffen, ontdekte xLetalis. Het is overigens wel nodig dat die zeven jaar in het spel voorbij gaan, wat er op neerkomt dat de speler meer dan 2500 in-game dagen moet wachten.

De youtuber moet daarbij wel toegeven dat het er allemaal een beetje buggy uitziet, omdat het nog steeds mogelijk is om tegen Vivienne te praten, terwijl ze dood op de grond ligt, en omdat haar jurk naast haar ligt. xLetalis zocht jarenlang naar eastereggs in de game en is dan ook blij deze laatste gevonden te hebben. Hij zegt wel een beetje teleurgesteld te zijn, omdat geen andere personages op de dood van Vivienne reageren of op het feit dat er zoveel tijd voorbij is gegaan.

Ontwikkelaar Philip Weber, die inmiddels lead quest designer is voor Cyberpunk 2077, verstopte de easteregg jaren geleden in de game. In een tweet zegt hij dat het 'poëtisch is' dat zijn easteregg uitgerekend zeven jaar na de release van de game is ontdekt. Hij complimenteert xLetalis met de ontdekking en zegt in een andere tweet dat het er allemaal een beetje brak uitziet door hoe de cloth physics in de game werkt. "Dode karakters in de game zijn normaal gesproken statische modellen, maar dit geheim werd toegevoegd aan de game toen we geen nieuwe dingen meer konden toevoegen", legt hij uit. Hij wil de bug nog fixen, als dat kan. Ook CD Projekt Red's quest director Paweł Sasko complimenteert xLetalis. Hij zegt dat de ontwikkelaars al hadden verwacht dat xLetalis de easteregg op een gegeven moment zou ontdekken.

Console

xLetalis wachtte overigens niet echt zeven jaar, of 2500 speldagen, in de game. Hij gebruikte consolecommands om de tijd in het spel duizenden keren sneller voorbij te laten gaan. Hij ontdekte daarbij ook dat wanneer je ongeveer tien jaar in het spel wacht, de tijd negatief wordt weergegeven en de hele wereld kapot gaat, met verdwijnende npc's, visuele glitches en grote lichtbollen die verschijnen. Hij vermoedt dat dit ontstaat door een technische beperking van de game-engine. Volgens Weber is het overigens niet strikt noodzakelijk om consolecommands te gebruiken. De easteregg kan ook met normaal spelen onder zeer zeldzame omstandigheden ontdekt worden.

Eastereggjagers zijn al weken op zoek naar de 'laatste easteregg' in The Witcher 3, nadat Weber een aantal weken geleden tijdens een livestream hintte naar het bestaan van een nog onontdekte easteregg in Skellige. xLetalis is overigens niet helemaal de eerste die ontdekt dat de laatste easteregg draait om Vivienne. De Duitse gamesite GameStar zei in 2020 al dat wanneer de speler zeven jaar zou wachten, die een dode Vivienne in haar kamer zou aantreffen.