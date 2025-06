Apple TV+ heeft 45 miljoen abonnees, Netflix heeft er ruim zesmaal zoveel

Apple TV+ heeft 45 miljoen abonnees, zo claimt The Information. Het zou bovendien als enige abonnementsdienst van de techgigant verlies lijden. Apple verliest volgens bronnen een miljard dollar per jaar op de streamingdienst.

De cijfers dateren van eind vorig jaar en sindsdien is de populaire serie Severance verschenen, waardoor het aantal wellicht iets hoger ligt, meldt The Information. Met 45 miljoen abonnees is Apple TV+ lang geen marktleider. Netflix heeft bijvoorbeeld 300 miljoen klanten, meer dan zes keer zoveel. Disney+ heeft er met 125 miljoen ongeveer drie keer zoveel.

Met het verlies van een miljard dollar per jaar komt Apple voorlopig niet in de problemen. Het bedrijf had in het vorige volledige boekjaar een operationeel inkomen van 123 miljard dollar. Veel streamingdiensten lijden lange tijd na de oprichting verlies, doordat bedrijven investeren in het produceren van films en series.