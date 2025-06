Overheidssite helpt Nederlanders bij zoeken naar elektronicareparateurs

De Nederlandse overheid heeft een site online gezet waarop mensen kunnen zien welke bedrijven in de buurt bepaalde soorten elektronica repareren. Dat moet reparaties gebruikelijker maken en e-waste verminderen, zo redeneert de overheid.

De site Nationaal Reparateursregister vermeldt naast reparateurs ook onder meer repaircafé's en kringloopwinkels, naast informatie over garantie, zo melden het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en brancheorganisatie Techniek Nederland. De reparateurs staan vermeld per categorie, zoals 'ict-hardware' en 'telefoons'. Daarnaast zijn er subcategorieën, al is het onduidelijk hoe die tot stand komen. Onder telefoons zijn de subcategorieën 'Apple IRP', 'One Plus' en 'Oppo'. Onder beeld en geluid is de enige subcategorie 'Hisense'.

Het register moet het vinden van reparateurs makkelijker maken en zo reparaties normaler maken. Op die manier wil de overheid e-waste tegengaan. Volgens het ministerie gooien Nederlanders gemiddeld 25 kilo elektronica per jaar weg.