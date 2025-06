Devil May Cry-Netflix-animatieserie verschijnt in april 2025

De Devil May Cry-animatieserie verschijnt in april 2025 op Netflix. Dat maakt de streamingdienst bekend in een teasertrailer. In die trailer is te zien hoe hoofdrolspeler Dante met pistolen en grote zwaarden op demonen jaagt.

De serie wordt geanimeerd door Studio Mir, bekend van onder meer X-Men '97, en Adi Shankar is showrunner. Shankar was eerder showrunner van onder meer de Castlevania-animatieseries. Shankar zei eerder tegen IGN dat het eerste seizoen uit acht afleveringen zal bestaan en dat er meerdere seizoenen gepland zijn. Devil May Cry 5, de recentste game in de reeks, verscheen in maart 2019.