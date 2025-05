Nederlandse gemeente maakt 93.000 euro over bij nepfactuur

De Nederlandse gemeente Helmond heeft in september 93.000 euro overgemaakt aan een fraudeur. Dat was mogelijk doordat een medewerker geen onraad rook toen de 'leverancier' vroeg om het geld over te maken op een ander rekeningnummer dan gebruikelijk.

Bovendien had de ambtenaar de factuur niet voorgelegd aan een collega, iets dat het 'vierogenprincipe' heet, meldt NU.nl. De fraudeur had gegevens van een legitieme leverancier met de juiste factuur- en contractgegevens. Die waren verkregen via phishing. De gemeente doet aangifte en gaat proberen via de bank het geld terug te krijgen. Ook komt er onderzoek om dit soort fouten in de toekomst te voorkomen.