Google Play Store gaat mogelijk gebruikers waarschuwen voor slechte apps

Google gaat in de Play Store vermoedelijk waarschuwingen laten zien als het signalen heeft dat apps mogelijk van lage kwaliteit zijn. Die komen op de detailpagina's van de Play Store en laten onder meer zien dat veel gebruikers de app verwijderen.

Behalve dat er een melding komt dat veel gebruikers de app weer verwijderen, komen er meldingen op de detailpagina dat Google weinig gebruikersdata over de app heeft en dat er weinig actieve gebruikers van de app zijn, meldt Android Authority op basis van een apk-teardown van een bèta van de Play Store-app. Bij zo'n apk-teardown bekijkt de site of er nieuwe interface-elementen in de broncode van de app staan die gebruikers niet kunnen zien.

Daaruit bleek dat de drie meldingen voor op de detailpagina al in de app zitten, al lijkt Google die momenteel niet weer te geven. Een gebrek aan gebruikers of veel verwijderingen van de app wijzen er niet per se op dat een app van lage kwaliteit is. Het zou ook kunnen dat het bijvoorbeeld gaat om een app die hoort bij een evenement, waarbij veel bezoekers de app na het evenement verwijderen.

De meldingen komen dus niet als pop-ups naar voren bij het installeren van de app. Of en wanneer Google de meldingen in de Play Store gaat laten zien, is onduidelijk. Functies die naar voren komen bij een apk-teardown, komen doorgaans weken tot maanden later in de app.