Google verwijderde vorig jaar opnieuw meer apps uit Play Store

Google verwijderde vorig jaar 2,36 miljoen apps uit de Play Store. Ook blokkeerde het bedrijf 158.000 accounts van ontwikkelaars. In 92 procent van de verwijderingen gebruikte Google op een of andere manier AI naast het menselijke proces.

Google schrijft dat in een jaarverslag over hoe het het Play-ecosysteem en Android veilig wil houden. Het bedrijf verwijderde in totaal 2,36 miljoen apps uit Google Play. Dat zijn er zo'n 80.000 meer dan vorig jaar, toen het bedrijf nog 2,28 miljoen apps verwijderde. Het gaat om apps die de algemene voorwaarden van Google Play overtraden. In 92 procent van die verwijderingen werd op een of andere manier AI ingezet naast een mens die meekijkt, zegt Google.

Het bedrijf verwijderde ook 158.000 ontwikkelaarsaccounts die zich actief bezighielden met het maken van malware of spyware. Dat zijn er een heel stuk minder dan in voorgaande jaren. In 2023 blokkeerde Google 333.000 accounts, in 2022 nog 173.000. Het bedrijf geeft geen directe verklaring voor die sterke daling.

Google zegt verder dat het bij 1,3 miljoen apps voorkwam dat die 'onnodige toegang tot gebruikersdata kregen', maar het bedrijf zegt niet specifiek hoe het dat cijfer berekent. Het kan bijvoorbeeld zijn dat apps na een tijdje automatisch geen toegangsrechten meer krijgen als die een tijd niet actief zijn ingezet.

Ook de Play Integrity-api werpt volgens Google zijn vruchten af. Ontwikkelaars kunnen die api aanspreken, zodat ze kunnen verifiëren dat hun apps niet aangepast worden. "Apps die de Play Integrity-functies gebruiken, zien tachtig procent minder gebruik via ongeverifieerde en onvertrouwde bronnen", zegt Google. Dat betekent dat apps via die api veel minder worden misbruikt via externe bronnen.