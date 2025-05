Heroes of Newerth wordt opnieuw uitgebracht met nieuwe engine

Kongor Studios gaat Heroes of Newerth opnieuw uitbrengen. De studio maakt een nieuwe versie die Reborn heet, op basis van een nieuwe engine en met nieuwe personages en baasgevechten. De game komt op een nieuw gameplatform uit, iGames, en wordt gratis speelbaar.

Kongor Studios, de maker die ook het origineel uit 2010 ontwikkelde, schrijft dat het werk aan Heroes of Newerth: Reborn. Er is daar nog weinig over bekend, maar de makers zeggen dat de nieuwe game wordt gebouwd op basis van de iGames-engine. Dat gebeurt via een nieuwe gamewinkel die iGames wil uitbrengen, waarvan Heroes of Newerth de belangrijkste launchgame wordt.

Naast de nieuwe studio krijgt de Reborn-game ook nieuwe features. Zo komen er tachtig 'heroes' bij waar spelers mee kunnen spelen, nieuwe mechanics zoals Ravens waarmee gebruikers vooruit kunnen kijken en een nieuw baasgevecht, de Phoenix. Verder wordt de audio bijgewerkt en komen er nieuwe emotes beschikbaar. Net als het origineel wordt de nieuwe game gratis speelbaar.

De originele Heroes of Newerth komt uit 2010. De multiplayer online battle arena was een tijdlang erg populair, voordat grotere games zoals Dota en League of Legends aan populariteit wonnen in dat genre.